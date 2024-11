video suggerito

Oggi magnifico abbraccio tra la Luna e Saturno: a che ora vederlo e come riconoscere il pianeta Dopo il tramonto di domenica 10 novembre il cielo sarà impreziosito da un magnifico bacio tra il “Signore degli Anelli” Saturno e la Luna, che duetteranno per diverse ore. Dove cercarli nel cielo e come riconoscere il pianeta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Simulazione della congiunzione astrale tra la Luna e Saturno del 10 novembre 2024. Credit: Stellarium

La sera di oggi, domenica 10 novembre 2024, potremo vedere nel cielo una spettacolare congiunzione astrale tra la Luna e Saturno. L'abbraccio celeste avrà inizio attorno alle 17:00 ora di Roma, dopo il tramonto, quando il pianeta con gli anelli comparirà al fianco della compagna della Terra. Quello di stasera è il secondo valzer celeste del mese, cinque giorni dopo il bellissimo incontro la falce di Luna e il “pianeta dell'Amore” Venere. Entro il 30 novembre, come indicato nella rubrica “Il Cielo del Mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI) potremo assistere ad altre tre congiunzioni astrali: quella tra Luna, Pleiadi e Giove di sabato 16 e i duetti Luna – Giove di domenica 17 e Luna – Marte di mercoledì 20. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi il meraviglioso bacio di stasera.

A che ora vedere l'abbraccio tra la Luna e Saturno

Come indicato, la congiunzione astrale tra Saturno e la Luna di domenica 10 novembre 2024 avrà inizio dopo il tramonto, quando l'oscurità comincerà a calare permettendo al “Signore degli Anelli” di comparire al fianco della Luna. Il tramonto è atteso qualche minuto prima delle 17:00 sulla Capitale, mentre a Napoli si verificherà attorno alle 16:50 circa. L'orario naturalmente cambia in base alla posizione geografica, con un divario massimo di circa 50 minuti in Italia. In una città orientale del Sud come Brindisi, ad esempio, il tramonto quest'oggi è atteso per le 16:35, mentre a Cagliari, molto più a Ovest, si dovranno attendere le 17:15 circa. Il bacio tra il pianeta con gli anelli e la Luna andrà avanti fino alle ore 01:30 circa di lunedì 11 novembre, quando i due corpi celesti spariranno oltre l'orizzonte occidentale.

La congiunzione astrale avrà inizio nel cielo sudorientale, nel cuore della costellazione dell'Acquario, quando Saturno comparirà a pochissimi gradi di distanza alla sinistra della Luna. Col passare delle ore il pianeta si avvicinerà sempre di più al satellite naturale della Terra, che ha appena passato la fase di Primo Quarto (esattamente alle 06:56 di sabato 9 novembre, come indicato dalla UAI).

Come vedere la congiunzione astrale e come riconoscere Saturno

La congiunzione astrale di stasera sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Riconoscere il pianeta con gli anelli sarà semplicissimo, non solo per la notevole vicinanza alla Luna. Saturno, infatti, è caratterizzato da una tenue luce biancastra-giallognola, non brillante come quella degli astri circostanti. La ragione risiede nel fatto che il “Signore degli Anelli” è molto lontano dalla Terra – in media 1,2 miliardi di chilometri – e la sua luce è quella riflessa del Sole. Le stelle brillano ed emettono una luce scintillante perché si trovano molto lontane e la producono attraverso le reazioni nucleari che avvengono al loro interno. Anche Venere brilla, ma a causa della grande vicinanza e della sua atmosfera densissima e corrosiva che riflette intensamente i raggi solari.

Anche se la congiunzione astrale di stasera sarà visibile senza strumenti ottici, si raccomanda sempre l'utilizzo di un buon binocolo o un piccolo telescopio, grazie ai quali sarà possibile vedere gli anelli di Saturno e i molteplici dettagli della superficie lunare. Proprio a ridosso delle fasi intermedie (Primo Quarto e Ultimo Quarto) la Luna dona il meglio di sé quando osservata attraverso un dispositivo ottico, per via di un'illuminazione perfetta – non troppo forte, né troppo debole – di crateri e catene montuose.