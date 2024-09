video suggerito

Torna l'incontro tra Luna e Saturno nel cielo il 17 settembre, a che ora e come vedere la congiunzione Dalle 20:00 (ora di Roma) di martedì 17 settembre il cielo sarà impreziosito da una meravigliosa congiunzione astrale tra la Luna e Saturno. I due protagonisti danzeranno nel cielo fino all'alba del giorno successivo. A che ora vedere il valzer celeste e come riconoscere il pianeta con gli anelli nel cielo.

A cura di Andrea Centini

Simulazione della congiunzione astrale tra Luna e Saturno del 17-18 settembre 2024. Credit: Stellarium

A partire dalla sera di martedì 17 settembre 2024 potremo ammirare nel cielo uno splendido bacio tra la Luna praticamente piena e il pianeta Saturno. I due oggetti duetteranno per tutta la notte, fino all'alba del giorno successivo. Come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) nella rubrica “Il cielo del mese”, quella tra il 17 e il 18 è la seconda congiunzione astrale di settembre, dopo quella tra la Luna e Venere del 5. Nei giorni successivi potremmo osservarne diverse altre tra la compagna della Terra, le Pleiadi, Marte e Giove. La più spettacolare è indubbiamente quella attesa nella notte tra il 22 e il 23, quando la Luna calante abbraccerà l'ammasso stellare aperto delle Pleiadi (M45) e il gigante gassoso Giove – il più grande pianeta del Sistema solare – nel cuore della costellazione del Toro. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul valzer celeste tra la Luna e Saturno di domani e come riconoscere il “Signore degli Anelli”.

A che ora vedere la congiunzione Luna-Saturno il 17 settembre

Come indicato, la congiunzione astrale tra la Luna e Saturno avrà inizio attorno alle 20:00 (ora di Roma), quando il pianeta con gli anelli diventerà visibile alla destra del nostro satellite naturale; a tal proposito, ricordiamo che dalla fine di settembre la Terra avrà due lune per un paio di mesi. A sorgere per primo, attorno alle 19:15, sarà proprio il pianeta con gli anelli, seguito una decina di minuti dopo dalla Luna. Ma per vedere l'inizio del duetto celeste bisognerà attendere che il cielo si faccia sufficientemente buio per far comparire il sesto gioiello del Sistema solare.

L'orario degli eventi astronomici chiaramente è variabile in base alla posizione geografica dell'osservatore, tuttavia, per quanto concerne il duetto celeste del 17-18 settembre, dopo le 20:00 sarà facilmente visibile nei cieli d'Italia per tutta la serata e la notte, andando avanti fino a quando Saturno non tramonterà nel cielo occidentale, attorno alle 06:00 del mattino. La Luna lo seguirà un'oretta dopo. I due oggetti saranno incastonati tra la costellazione dell'Acquario (a destra) e quella dei Pesci (a sinistra) per tutta la durata del lungo e bellissimo valzer celeste.

Come vedere il bacio tra la Luna e Saturno a occhio nudo dall'Italia

Come per la stragrande maggioranza delle congiunzioni astrali di cui ci occupiamo, anche quella tra la Luna e Saturno del 17-18 settembre sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Con un buon binocolo o un piccolo telescopio amatoriale, tuttavia, potremo osservare i meravigliosi anelli del pianeta, che recentemente è stato in opposizione, cioè ha raggiunto la massima vicinanza alla Terra trovandosi opposto al Sole. A marzo del 2025 l'orbita terrestre si allineerà perfettamente con gli anelli del gigante gassoso, pertanto in questo periodo sono visibili sempre più di taglio, fino a quando non sembreranno “sparire” dal cielo il prossimo anno. Purtroppo l'eccessiva luminosità della Luna praticamente piena impedirà di osservare i dettagli migliori di crateri, maria, catene montuose e altre strutture del satellite naturale. Anche la visibilità di Saturno attraverso uno strumento ottico sarà un po' disturbata dall'ingombrante presenza del luminosissimo disco lunare.

Come riconoscere Saturno nel cielo

Riconoscere il “Signore degli Anelli” durante la congiunzione astrale del 17-18 settembre sarà semplicissimo. All'inizio della congiunzione si troverà infatti molto vicino alla Luna, in alto a destra. Successivamente, durante la cavalcata nel firmamento, si allontanerà di un poco spostandosi al di sotto alla compagna della Terra. Ricordiamo che alle 04:34 di mercoledì 18 settembre la Luna raggiungerà la fase di plenilunio, la Superluna del Raccolto che sarà impreziosita anche da un'eclissi parziale, pertanto il disco lunare sarà molto luminoso e in grado di attenuare il già debole "ardore" di Saturno.

Il pianeta con gli anelli appare infatti nel cielo come un puntino luminoso bianco-giallognolo, non scintillante come le stelle. La ragione risiede nel fatto che si tratta di un pianeta, quindi la sua luce è quella riflessa del Sole; non produce luminosità attraverso le reazioni nucleari. Inoltre è molto più vicino alla Terra di questi astri, pertanto la sua luce non tende a brillare per un fenomeno fisico. Come indicato, riconoscerlo sarà comunque molto semplice proprio grazie alla vicinanza (apparente) al disco lunare quasi pieno.