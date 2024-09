video suggerito

Cosa succede l'8 settembre a Saturno e perché è il giorno migliore dell'anno per vederlo Domenica 8 settembre è il giorno migliore dell'anno per vedere Saturno. Il pianeta, infatti, si troverà in opposizione al Sole rispetto alla Terra. Cosa significa e a che ora vedere il "Signore degli Anelli".

A cura di Andrea Centini

Il pianeta con gli anelli Saturno. Credit: NASA

Domenica 8 settembre Saturno si troverà in opposizione, la configurazione ideale per poter ammirare il “Signore degli Anelli” nel cielo. Come specificato dal portale specializzato EarthSky, l'opposizione verrà raggiunta esattamente alle 05:00 del Tempo Coordinato Universale (UTC) di domenica, le 07:00 ora italiana, quando il pianeta sarà da poco tramontato oltre l'orizzonte occidentale. Ciò significa che dovremo attendere la sera del giorno stesso per poterlo ammirare in tutto il suo splendore, quando sorgerà attorno alle 19:50 (ora di Roma) nel cielo orientale. Chiaramente offrirà ottime possibilità di osservazione anche per tutta la notte tra sabato 7 e domenica 8 (meteo permettendo), in attesa del culmine che in Italia mancheremo per un soffio.

Saturno in opposizione: cosa significa

Ma cosa significa che Saturno sarà in opposizione? Quando i pianeti si trovano in questa configurazione, significa che sono opposti al Sole rispetto alla Terra, pertanto restano visibili per tutta la notte perché ricevono costantemente l'illuminazione della stella. Ma non solo: durante l'opposizione i pianeti si trovano anche nella posizione orbitale più ravvicinata alla Terra; in parole semplici, sono più vicini e meglio illuminati che in qualunque altra circostanza, quindi risultano più belli, grandi e luminosi nel firmamento. Ciò rende le opposizioni il momento migliore in assoluto per osservarli nel corso dell'interno anno. Le opposizioni sono fenomeni particolarmente attesi dagli appassionati di astronomia e astrofotografia, che possono ammirare i pianeti con dettagli migliori del solito.

Se con Saturno diventano più visibili le caratteristiche dei suoi anelli e dell'atmosfera – ricordiamo che si tratta di un gigante gassoso come Giove – con piccoli pianeti come Marte che si avvicinano moltissimo durante l'opposizione a causa dell'orbita parecchio eccentrica (ellittica) emergono dettagli straordinari. Il modo migliore per apprezzare questi eventi è indubbiamente attraverso il telescopio, magari equipaggiato con una fotocamera astronomica ad altissima frequenza con cui ottenere filmati e immagini mozzafiato. Anche un buon binocolo permette di osservare discreti dettagli. Ricordiamo che Saturno è comunque perfettamente visibile a occhio nudo, nel suo inconfondibile colore biancastro-giallognolo, tenue e non brillante come gli altri astri della volta celeste.

C'è un dettaglio molto interessante legato all'opposizione di Saturno dell'8 settembre. Il gigante gassoso, infatti, sta per “perdere” i suoi anelli. Niente panico, non si stanno dissolvendo (anche se succederà in un lontano futuro), ma si tratta di un curioso fenomeno ottico legato al fatto che il loro piano orbitale si sta allineando perfettamente con quello della Terra. Significa che si stanno posizionando di taglio rispetto al nostro punto di vista; a marzo del 2025 sembreranno dunque sparire. Già durante l'opposizione li vedremo con un'inclinazione leggerissima. Non sarà dunque possibile distinguere alcune delle loro caratteristiche, inoltre appariranno come una sorta di linea retta osservandoli con strumenti ottici a bassa risoluzione. Col passare del tempo torneranno a mostrarsi in tutto il loro splendore. Ricordiamo che il 10 settembre la luna Titano di Saturno – dove potrebbe esserci vita – sarà visibile esattamente sopra al polo nord del pianeta, dove si trova una straordinaria tempesta con una forma perfettamente esagonale.