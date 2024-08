video suggerito

Stanotte l’occultazione di Saturno, lo spettacolo astronomico più atteso: a che ora vederla Circa un’ora prima dell’alba di mercoledì 21 agosto 2024 si verificherà l’occultazione di Saturno da parte della Luna, una spettacolare eclissi durante la quale la compagna della Terra farà sparire il “Signore degli Anelli”. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdere l’attesissimo evento astronomico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Simulazione dell'occultazione di Saturno del 21 agosto 2024. Credit: Stellarium

Alla fine della notte tra martedì 20 e mercoledì 21 agosto 2024 potremo ammirare nel cielo un evento astronomico meraviglioso, probabilmente il più atteso dell'intero anno da molti appassionati e studiosi: l'occultazione di Saturno da parte della Luna. Il fenomeno avrà inizio esattamente alle 05:33 ora di Roma, ma naturalmente l'orario cambia (di qualche minuto) in base alla posizione da cui lo si osserva. Con il termine occultazione si intende un particolare tipo di eclissi in cui un oggetto di dimensioni più piccole ne “cancella” dal firmamento uno molto più grande; nel caso specifico sarà la Luna a far sparire dal cielo per circa un'ora il “Signore degli Anelli”. Chiaramente si tratta di un gioco di prospettive, dato che Saturno è molto, molto più grande della Luna, con la differenza che la compagna della Terra si trova a poche centinaia di migliaia di chilometri da noi, mentre il gigante gassoso orbita molto più lontano. “L’occultazione lunare di Saturno è un vero e proprio miraggio, un mero effetto prospettico. La Luna si troverà a circa 360 mila chilometri dalla Terra, mentre Saturno a oltre 1.3 miliardi di km, ovvero 3600 volte più lontano”, spiega Masi.

Quando vedere l'occultazione di Saturno

Come indicato, l'occultazione di Saturno avrà inizio poco dopo le 05:30 (ora di Roma) di mercoledì 21 agosto 2024, un'ora prima dell'alba. Come sottolineato da Masi, la Luna comincerà a far sparire il pianeta esattamente alle 05:33, mentre l'Unione Astrofili Italiani (UAI) specifica le 05:34. L'orario esatto “dipende dal sito di osservazione e può variare di qualche minuto”, evidenzia l'astrofisico. Per Milano, ad esempio, l'UAI indica le 05:31, mentre per Palermo le 05:37. L'evento durerà in tutto un'ora esatta, quando Saturno rispunterà dalla parte opposta della Luna. L'inizio del fenomeno sarà molto più facile da vedere rispetto alla fine per diverse ragioni; innanzitutto attorno alle 05:30 c'è già del chiarore nel cielo, dunque potrebbe essere difficoltoso vedere bene il gigante con gli anelli ad occhio nudo, mentre all'uscita potrebbe essere praticamente invisibile.

Credit: Virtual Telescope Project

Poi c'è da considerare che la Luna Piena, la Superluna blu dello Storione, c'è stata il 19 agosto alle 20:26, pertanto il satellite della Terra in fase calante risulterà ancora molto luminoso, con Saturno che sparirà proprio dalla parte superiore dove c'è la "gobba" ben illuminata. Il pianeta fra l'altro non è uno degli oggetti più brillanti del cielo, anzi, appare come un puntino tenue tra il biancastro e giallognolo, dunque potrebbe essere “assorbito” dalla luce soverchiante della Luna, che è quella riflessa del Sole. Proprio per questo motivo Gianluca Masi raccomanda l'utilizzo di uno strumento ottico: “L’evento è tecnicamente fruibile già ad occhio nudo, anche se la Luna, molto luminosa per via della recente fase piena (19 agosto), renderà ostica la visione. Molto meglio adoperare un modesto binocolo o un piccolo telescopio, che svelerà anche gli anelli di Saturno”.

Dove vedere l'eclissi di Saturno, “mangiato” dalla Luna

Alla fine della notte tra il 20 e il 21 agosto la Luna si troverà relativamente bassa nel cielo sudoccidentale, dove tramonterà attorno alle 08:10 ora di Roma. Teoricamente, dunque, sarà possibile vedere l'intera occultazione, che come indicato durerà un'ora (dalle 05:33 alle 06:33). I problemi di osservabilità, oltre a quelli dell'alba incipiente e dell'eccessiva luminosità del satellite naturale della Terra, potrebbero coinvolgere anche la presenza di ostacoli artificiali o naturali a Sud Ovest. Alberi, montagne, palazzi e altre infrastrutture potrebbero nascondere il fenomeno agli occhi di molti. Per chi non riuscisse a osservare l'occultazione di Saturno con i propri occhi, il Virtual Telescope Project la trasmetterà in diretta streaming sul proprio portale a partire dalle 05:30 ora italiana. Anche il meteo potrebbe metterci lo zampino, considerando che per domani è dato nuvoloso o coperto in diverse parti d'Italia. L'ultima occultazione di Saturno si è verificata nel 2019, la prossima sarà nel 2025, ma gli anelli del pianeta saranno praticamente invisibili.