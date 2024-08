video suggerito

Il 21 agosto eclissi di Saturno, “divorato” dalla Luna: quando e come vedere il magnifico fenomeno Il 21 agosto 2024 si verificherà uno dei fenomeni astronomici più attesi dell’anno: l’occultazione di Saturno da parte della Luna. Questa peculiare eclissi, in cui il Signore degli Anelli verrà oscurato dal satellite naturale della Terra, sarà visibile anche a occhio nudo a partire dalle 05:30 del mattino. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdersi l’attesissimo spettacolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simulazione dell'occultazione di Saturno del 21 agosto 2024. Credit: Stellarium

Poco prima dell'alba di mercoledì 21 agosto 2024 si verificherà uno dei fenomeni astronomici più attesi dell'anno: l'occultazione di Saturno da parte della Luna. In parole semplici, il “Signore degli Anelli” verrà oscurato dal disco lunare, attorno alle 05:30 ora di Roma. Il pianeta rispunterà dalla parte opposta della Luna esattamente un'ora dopo. Si tratta a tutti gli effetti di un'eclissi, evento durante il quale un oggetto celeste viene oscurato – totalmente o parzialmente – da un altro; l'occultazione è un particolare tipo di eclissi in cui un corpo di piccole dimensioni ne “cancella” un altro molto più grande dal firmamento. Saturno è infatti immenso rispetto alla Luna, ma trovandosi in media a 1,4 miliardi di chilometri di distanza dalla Terra, rispetto ai 384.000 chilometri del satellite naturale, ai nostri occhi appare piccolissimo, poco più di un puntino debolmente luminoso. È dunque tutto un gioco di prospettive, di cui possiamo godere grazie al punto di vista privilegiato sulla superficie terrestre.

Le occultazioni sono eventi rari ma non rarissimi; uno dei più recenti e spettacolari si è verificato l'8 dicembre 2022, quando la Luna si è “mangiata” Marte, sempre attorno all'alba. Questi fenomeni sono particolarmente attesi dagli appassionati di astronomia poiché sono perfettamente visibili a occhio nudo, ma regalano uno spettacolo mozzafiato quando seguiti attraverso un buon binocolo o l'oculare di un telescopio. In molti il 21 agosto cattureranno il fenomeno con la propria strumentazione, per poi condividerne le immagini suggestive sulla rete. Attraverso un telescopio munito di astroinseguitore e fotocamera astronomica, infatti, sarà possibile immortalare agevolmente l'intero fenomeno, dall'oscuramento alla fuoriuscita di Saturno, che avverrà a ridosso dell'alba. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi l'evento

A che ora vedere l'occultazione di Saturno

Come specificato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) nella rubrica “Il cielo del mese”, l'occultazione di Saturno da parte della Luna avrà inizio alle 05:34 (ora di Roma) di mercoledì 21 agosto e si concluderà esattamente un'ora dopo, alle 06:34, quando è previsto il sorgere del Sole sulla Capitale. A Milano inizierà invece alle 05:31 e terminerà alle 06:32, mentre a Palermo si andrà dalle 05:37 alle 06:33. Gli orari variano chiaramente in base alla posizione geografica dell'osservatore; con un planetario virtuale come quelli di Stellarium e TheSkyLive è possibile determinare la fascia oraria esatta dell'evento astronomico dal luogo in cui si intende ammirarlo. Meteo permettendo, dato che tra il weekend e l'inizio della prossima settimana si prevedono diverse perturbazioni sull'Italia.

Leggi anche Quando vedere la Luna Piena del Cervo domenica 21 luglio 2024 e perché si chiama così

Attorno alle 05:30 del mattino del 21 agosto la Luna e Saturno saranno relativamente bassi sull'orizzonte sudoccidentale, incastonati tra la costellazione dell'Acquario (in basso) e quella dei Pesci (in alto). Il Signore degli Anelli, che dal prossimo anno sembrerà perdere la sua caratteristica distintiva, finirà "sotto" la Luna nella parte alta del satellite naturale, leggermente a sinistra. Riconoscerlo sarà facilissimo perché risulterà essere l'astro più brillante a ridosso della Luna. I due oggetti saranno appaiati sin dalla sera del 20 agosto, avvicinandosi pian piano fino a dar vita alla meravigliosa occultazione. Come indicato, Saturno resterà oscurato dalla Luna per circa un'ora, fin quando non rispunterà dalla parte opposta, quando ormai i due oggetti saranno a ridosso del tramonto e con l'alba incipiente. Proprio per questo potrebbe essere molto più difficile scorgere la fine del fenomeno rispetto al suo inizio.

Come vedere l'eclissi di Saturno

L'occultazione di Saturno sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Il gigante gassoso, secondo pianeta più grande del Sistema solare, ai nostri occhi appare come un astro debolmente luminoso, con una luce non brillante tinta di bianco – giallognolo. Un occhio esperto lo riconosce subito nel cielo. Alle 5:30 del mattino del 21 agosto vedremo questo puntino perdere rapidamente luminosità fino a scomparire del tutto, alle spalle del disco lunare (la Superluna Luna Piena dello Storione, una Luna blu, è attesa alle 20:26 di domenica 19 agosto). Come specificato, rifarà capolino un'ora più tardi dalla parte opposta e in basso.

Il metodo migliore per ammirare il fenomeno sarà sicuramente attraverso un telescopio, meglio ancora uno motorizzato con montatura equatoriale in grado di inseguire l'intero evento. Collegando una fotocamera all'oculare dello strumento – possibilmente una astronomica ad alta velocità – sarà possibile filmare l'intera sequenza con un dettaglio eccezionale. Anche un binocolo, un cannocchiale o una fotocamera con teleobiettivo sono ottimi metodi per osservare lo spettacolo astronomico. Per chiunque non potesse seguire l'occultazione di persona, il Virtual Telescope Project (VTP) guidato dall'astrofisico Gianluca Masi la trasmetterà in diretta streaming sul suo portale a partire dalle 05:00 ora italiana del 21 agosto 2024.