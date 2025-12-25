L’albero di Natale più lontano che vedrai oggi: le foto del Cosmic Tree

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ormai è quasi una tradizione di Natale. Ogni anno in questo periodo cominciano a comparire sui social le immagini di NGC 2264. È un ammasso di giovani stelle che si trova nella Via Lattea ed è conosciuto tra gli appassionati di fotografia astronomica come Christmas Tree Cluster. È proprio quello che sembra: una formazione che ricalca la forma di un albero di Natale.

Una di queste immagini è stata pubblicata anche dal magazine Sky at Night, gestito da BBC. È stata scattata tra il 2 gennaio e il 26 marzo da Bill Lowry dal Kent, una regione del Regno Unito. Difficile riusciate a vederla ad occhio nudo. Si trova a circa 2.500 anni luce da noi. Ve la lasciamo qui sotto

Interessante la composizione. Le dimensioni degli oggetti spaziali contenuti in questa formazione variano molto tra di loro e anzi. Si possono vedere anche formazioni più complesse. Il puntale dell’albero ad esempio ha un nome specifico: è noto come Nebulosa Cono.

I colori del Christmas Tree Cluster

Spesso la Nasa pubblica una sua immagine in vista del Natale. Lo chiama Cosmic Tree, Albero Cosmico. Nel 2023 ad esempio ne ha pubblicata una creata dall’incrocio di vari dati: ci sono quelli del telescopio spaziale a raggi X Chandra, quelli del telescopio WIYN in Arizona e poi anche i rilevamenti del Two Micron All-Sky Survey. L’immagine, come possiamo vedere, è stata colorata anche con tinte verdi per renderla più simile a un albero di Natale.

Bill Lowry ha fatto una scelta diversa. Per riprodurre i colori infatti ha deciso di basarsi sulla Hubble Palette, uno schema di colori che riproduce i colori utilizzati dal telescopio spaziale Hubble per mappare le diverse composizioni gassose degli oggetti stellari. E così il Christmas Tree Cluster quest'anno han una colorazione completamente diversa che abbandona i toni del verde e si lega di più a coori che vanno dal blu al rosso passando per il giallo.

La cartolina di auguri che arriva dallo Spazio

Oltre al Christmas Tree Cluster un altro grande classico di questo periodo sono i video a tema natalizio degli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. Quelli di questo Natale arrivano dalla missione Expedition 74 che si trova in questo momento sulla stazione. Vi lasciamo qui sotto il video. È sempre divertente vedere come i pon pon dei cappelli natalizi rispondono alle forze da cui sono attraversati in questo ambiente di microgravità.