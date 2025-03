video suggerito

Grande Fratello, l’esperto spiega gli effetti sulla mente: “C’è un rischio, ma non è l’isolamento” Per 197 giorni i concorrenti del Grande Fratello arrivati in finale hanno vissuto nella stessa casa, esclusi dal mondo esterno e perennemente osservati. L’esperto spiega quali sono i possibili effetti dell’isolamento sociale e quali sono le dinamiche psicologiche che un’esperienza così anomala può innescare. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Intervista a Luca Pancani Ricercatore in psicologia sociale e cyberpsychology dell'Università Bicocca di Milano.

I finalisti del Grande Fratello 2024-2025

Dopo sei lunghi mesi si è finalmente conclusa l'edizione 2024-2025 del Grande Fratello. Anche quest'anno, nel reality in onda su Canale 5 ormai da 25 anni, più di trenta concorrenti hanno vissuto nella stessa casa, perennemente osservati da telecamere disseminate praticamente ovunque e isolati dal mondo esterno.

Per i sei concorrenti che sono arrivati fino all'ultima puntata, questa esperienza è durata 197 giorni. Più di mezzo anno vissuto in un contesto fittizio, lontani da amici e famiglia. Certo, tutto avviene nel massimo della libertà individuale: sono i concorrenti a scegliere di partecipare e sono sempre loro a decidere ogni giorno di rimanere dentro la casa. Ma l'isolamento, a volte, può essere difficile da vivere. Anche in questa edizione, a poche ore dalla finale, alcuni concorrenti hanno mostrato atteggiamenti di chiara insofferenza e irrequietezza.

Ma quali sono i possibili effetti psicologici dell'isolamento sociale e che tipo di isolamento è quello che vivono i concorrenti del Grande Fratello? Fanpage.it ne ha discusso con Luca Pancani, ricercatore in psicologia sociale e cyberpsychology dell'Università Bicocca di Milano.

L'isolamento può influenzare la nostra psiche?

In generale, l'isolamento fisico può avere un impatto importante, si a livello fisico che mentale, sulle persone che lo vivono, soprattutto se è imposto e subìto. Diverse ricerche hanno perfino suggerito che i fenomeni di esclusione sociale possono incidere sulla durata della vita. Però, ovviamente, rispetto a questi scenari, l'isolamento che si vive all'interno della casa del Grande Fratello è diverso.

Per essere più concreti, in cosa è diverso?

Per prima cosa, è vero che i concorrenti non possono avere contatti con il mondo esterno, ma non sono da soli. Il fatto di essere in gruppo li protegge dall'esclusione sociale e dà loro la possibilità di avere delle relazioni alternative. È come se vivessero una versione soft del concetto di isolamento ed esclusione sociale. Inoltre, il fatto che siano loro stessi a decidere di isolarsi dagli altri con un obiettivo sovraordinato, vincere o comunque essere visti dal pubblico, li espone in linea di massima a effetti psicologici minori.

Ci spieghi meglio.

Qualche tempo fa io stesso ho partecipato a uno studio il cui obiettivo era testare gli effetti di una possibile isolamento sulla Luna, quindi abbiamo studiato il comportamento di due persone che sono rimaste isolate all'interno di un modulo piuttosto piccolo per circa 90 giorni. Abbiamo visto che avere un obiettivo e sapere che quell'esperienza aveva una fine nota li ha aiutati molto ad affrontare quel periodo. Penso che qualcosa di molto simile accada ai concorrenti del Grande fratello.

Non pensa quindi che possano sentirsi esclusi?

Sicuramente non durante la permanenza nella casa. Invece, secondo me il vero episodio di esclusione sociale che probabilmente si trovano a vivere sia piuttosto l'eliminazione dalla casa. Penso che sia questo l'episodio con le ripercussioni maggiori a livello psicologico. Può essere vissuto come una specie di rifiuto sociale. Il rischio è che chi lo vive pensi: "Non sono piaciuto abbastanza, quindi sono stato eliminato".

Quali sono gli effetti possibili sulla persona?

Se il tuo obiettivo è rimanere il più possibile all'interno di quel contesto, essere obbligati a uscire per una decisione altrui può sicuramente produrre un effetto immediato sullo stato emotivo, provocare emozioni come tristezza o anche rabbia.

Ma può anche avere un effetto su una serie di bisogni psicologici di base, come il bisogno di appartenenza, quindi di rimanere in contatto con le persone che hanno fatto parte di quell'esperienza. Inoltre, se l'eliminazione viene vissuta come un rifiuto, questa sensazione può avere un contraccolpo anche sull'autostima.

Recentemente è circolata la notizia di un'aggressione da parte di un membro di un team di scienziati isolati su una base di ricerca in Antartide. Può esserci un collegamento con l'isolamento?

Il punto è che il contesto in cui si vive l'isolamento fa una grande indifferenza. Gli elementi contestuali sono molto importanti. Nel caso dei ricercatori, circondati dal nulla nell'Antartide, possiamo immaginare che non vivano nella situazione agiata in cui sono inseriti i concorrenti del reality, dove hanno tutti i servizi di cui hanno bisogno, vivono in un contesto piacevole.

Piuttosto la dinamica che può essere difficile è l'eventuale esclusione interna allo stesso gruppo, che può innescare diverse reazioni da parte dell'emarginato. Dai nostri studi abbiamo visto che quando una persona subisce un episodio di esclusione può rispondere con tre modalità: può agire in modo pro-sociale e tentare di riavvicinarsi all'altro in modo benevolo, può rinchiudersi nel suo isolamento (esclusione cronica), ma può anche avere una reazione aggressiva, soprattutto se avverte di aver subìto un'esclusione ingiusta. E questo, immagino può avvenire anche all'interno del contesto di un reality, qual è il Grande Fratello, dove si possono creare sottogruppi e conflittualità interne, seppur ovviamente con tutte le attenuanti che abbiamo visto prima.

Ovvero?

Oltre a quello che abbiano spiegato, come l'aver scelto di isolarsi e avere un obiettivo chiaro, il fatto di essere sì isolati, ma sapere di essere guardati dal pubblico è fondamentale. Anche se non si tratta di un contatto bidirezionale, sicuramente li fa sentire al centro dell'attenzione e questo probabilmente modera molto i possibili effetti dell'isolamento. La forma più dura e negativa di esclusione sociale che si possa subire è infatti l'indifferenza degli altri e questo rischio nel Grande Fratello per definizione non c'è.