Come funziona City Tree, la torre “mangia smog” che raffredda l’aria installata a Bari A Bari è stata installata una torre in grado ripulire l’aria dallo smog e ridurre la temperatura circostante, un sistema innovativo che promuove la sostenibilità ambientale. Ecco come funziona.

A cura di Andrea Centini

Una torre City Tree. Credit: Greencity solutions

A Bari è stata installata una curiosa torre con pannelli di legno che ha un duplice, virtuoso scopo: purificare l'aria circostante dallo smog e abbassarne la temperatura. Si tratta di un dispositivo che coniuga tecnologia avanzata ed elementi naturali per migliorare la vivibilità degli ambienti cittadini, soprattutto durante il periodo della bella stagione, quando le temperature massime si alzano in modo significativo e le concentrazioni di polveri sottili aumentano, di concerto con la riduzione delle precipitazioni. È la prima colonna del suo genere in Italia. Chiamata City Tree, letteralmente “Città Albero”, è realizzata dalla società tedesca Greencity Solution: quella installata a Bari, più precisamente in Largo Sorrentino, è stata inaugurata la mattina del 9 giugno alla presenza dell'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso e dei dirigenti di JTI Italia e Save the Planet, che hanno promosso l'iniziativa. Uno degli obiettivi di City Tree è infatti promuovere la sostenibilità ambientale, in un contesto di cambiamento climatico sempre più grave e pericoloso.

Ma come funziona esattamente questa struttura? Lo scopo è simile a quello della torre “Verto” alta 5 metri comparsa nelle scorse settimane a Nuova Delhi, in India, tuttavia se ne distingue per diverse caratteristiche. Tecnicamente City Tree è infatti un filtro biotecnologico, il primo del suo genere, il cui cuore pulsante è rappresentato da strati di muschi posti su pannelli verticali. Questi organismi, dotati di un naturale ed efficacissimo potere filtrante, lavorano in combinazione con un sistema automatizzato di ventilazione che permette all'aria calda e inquinata di entrare nella torre e di uscire più fresca e pulita. Si calcola che una singola torre abbia la capacità di filtrare 5.000 metri cubi d'aria per ogni ora, pari a 120.000 metri cubi d'aria al giorno. È una capacità sensibilmente inferiore a quella della torre Verto, che arriva a 600.000 metri cubi d'aria ogni 24 ore, tuttavia quest'ultima non possiede filtri biologici e non consente alle persone di sedersi. City Tree ha infatti alla base delle vere e proprie panchine, che permettono di godere al massimo dei vantaggi garantiti dalla torre purificante.

Come indicato nel sito di Greencity Solution, fino all'82 percento delle polveri sottili presenti nell'aria circostante viene filtrata dal muschio, inoltre l'aria viene raffreddata di 2,5° C entro l'area delle panchine (il potere filtrante a quel livello è del 53 percento). Più ci si allontana e naturalmente è minore l'effetto filtrante e raffreddante. A 3 metri la filtrazione si riduce al 36 percento e la temperatura risulta più fredda di 1,5° C, mentre a 5 metri si ha un potere filtrante del 33 percento è una riduzione della temperatura di 1° C.

Complessivamente si ritiene che fino a 10.000 persone ogni ora possano beneficiare dei servizi offerti da City Tree, dato che 5.000 metri cubi è proprio la quantità d'aria respirata da questo numero di persone. Una torre installata nel distretto londinese di Wandsworth in 10 settimane è riuscita a filtrare 65 grammi di particolato ultrasottile, pericolosissimo per la salute poiché in grado di penetrare in profondità nei polmoni e scatenare gravi patologie. È una concentrazione equivalente a quella emessa da un'auto in circa un anno (percorrenza di 14.400 chilometri) e dal consumo di oltre 5.000 sigarette.

La struttura è dotata di schermi informativi e inoltre dispone di sensori che raccolgono dati sulla qualità dell'aria, che vengono inoltrati alle autorità competenti tramite report mensili. Oltre a filtrare, City Tree funziona dunque anche come una sorta di stazione di rilevamento. La sua installazione a Bari è stata accolta con grande interesse dall'amministrazione cittadina: “Abbiamo accolto con grande interesse questa iniziativa, che promette molteplici ricadute positive, prima su tutte il miglioramento della qualità dell’aria. Ogni piccolo passo avanti che facciamo per contribuire a migliorare il clima della nostra città è importante”, ha commentato il sindaco di Bari Antonio Decaro.

“Ben vengano, quindi, interventi come questo, che si integrano con le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale su più fronti: dall’incremento delle aree verdi, alle politiche sugli incentivi alla mobilità sostenibile fino all’efficientamento degli edifici comunali. Tecnologie come questa sono certamente uno strumento valido che va nella medesima direzione delle nostre iniziative pensate per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Dunque guardiamo con grande attenzione ai risultati di questa speciale installazione, che speriamo possa risultare efficace nella riduzione dello smog”, ha concluso il primo cittadino.