In India è comparsa una futuristica torre alta 5 metri che purifica l’aria dallo smog In un parco di Nuova Delhi è stata installata una torre chiamata Verto, in grado di filtrare dallo smog 600.000 metri cubi d’aria al giorno. Come funziona e perché è un dispositivo prezioso.

A cura di Andrea Centini

Credit: VERTO / Studio Symbiosis / As Architecture / screenshot youtube

Nel cuore di un parco di Nuova Delhi, in India, è comparsa una futuristica torre alta oltre 5 metri che ha uno scopo virtuoso: purificare l'aria circostante dall'inquinamento atmosferico. Il dispositivo, chiamato Verto, è stato messo a punto dallo studio di architettura Studio Symbiosis ed è progettato per filtrare circa 600.000 metri cubi di aria ogni ventiquattro ore. Al momento si tratta solo di un prototipo sperimentale, ma è comunque già efficace: una batteria di queste torri dalle linee sinuose potrebbe fornire un contributo prezioso nei luoghi particolarmente inquinati, sia all'aperto che al chiuso. L'India, del resto, è il secondo Paese al mondo per numero di morti in base ai dati l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), con oltre 1,6 milioni di vittime nel 2019 (al primo posto c'è la Cina con 1,8 milioni di decessi). Numeri drammatici legati alle ingenti emissioni di particolato sottile e altre sostanze inquinanti derivate dalle attività umane, che catalizzano anche i cambiamenti climatici.

Come spiegato in un articolo della CNN, la torre piazzata nel parco Sunder Nursery della capitale indiana è stata progettata con questo aspetto curioso per massimizzare le capacità aerodinamiche e di filtraggio delle sostanze tossiche dello smog. Fra esse figurano il biossido di azoto, il particolato sottile PM 10 e e l'ultrasottile PM 2.5 (cioè con particelle dal diametro pari o inferiore ai 2,5 micrometri). Quest'ultimo è considerato particolarmente subdolo poiché in grado di penetrare in profondità nel tessuto polmonare e scatenare diverse gravi patologie respiratorie e cardiovascolari, dal cancro all'infarto, passando per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e l'ictus. Spesso si tratta di patologie mortali e non c'è dunque da stupirsi che oltre 3 milioni di persone muoiano ogni anno in due dei Paesi più inquinati della Terra. Complessivamente lo smog uccide circa 240mila persone ogni anno in Europa, oltre 20mila delle quali in Italia. Sulla Terra solo 80mila persone (su 8 miliardi) respirano aria veramente pulita. Un taglio alle emissioni inquinanti e il passaggio alle fonti rinnovabili permetterebbe di salvare un numero enorme di persone anche per questioni legate allo smog.

Secondo i dati citati dalla CNN, le torri Studio Symbiosis – società fondata e gestita da Amit e Britta Knobel Gupta, marito e moglie – è dotata di ventole ad altissima efficienza in grado di purificare l'aria fino a 500 metri in spazio chiusi e fino a 350 metri in quelli all'aperto, in base alle caratteristiche del vento e dell'ambiente. I filtri vanno sostituiti dopo alcuni mesi e sono in parte riciclabile.

Leggi anche Perché e cosa sta succedendo negli Usa, dove il vento gelido è il più freddo degli ultimi decenni

Per funzionare queste torri consumano quanto un aspirapolvere industriale e al massimo della potenza emettono un rumore pari a 75 decibel, quanto una sveglia, lo scarico del bagno o un frullatore. I due imprenditori hanno dichiarato che aziende di diversi Paesi li hanno già contattati perché interessati all'acquisto delle torri “Verto”. Una società di cantieri statunitensi, ad esempio, vorrebbe acquistarne una quarantina. Il dottor Knobel Gupta ha dichiarato che per filtrare il centro di Nuova Dehli potrebbero essere necessarie un centinaio di torri.