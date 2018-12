Un bambino di tre anni è stato decapitato da un leopardo nel nord dell’India. Wasim Akram è stato aggredito dall’animale mentre si trovava in cucina con sua madre: il predatore si è avventato sul bambino e lo ha trascinato nel bosco, hanno spiegato i funzionari locali. Si tratta della terza aggressione di questo tipo – attribuibile probabilmente allo stesso leopardo – degli ultimi due mesi. I fatti sono avvenuti lo scorso 7 dicembre e la vittima aveva solo 8 anni. Le autorità dello stato settentrionale del Jammu e Kashmir hanno già diramato un "ordine di eliminazione".

Martedì il corpo di Akram è stato restituito ai suoi genitori. Nel frattempo una squadra di agenti della fauna selvatica hanno setacciato l'area con pistole tranquilla con l’obiettivo di individuare l'animale. "Il leopardo è stato avvistato stamattina ma non siamo riusciti a intrappolarlo", ha detto all'Afp il direttore della fauna selvatica regionale di Jammu, Tahir Ahmad Shawl. "Questa è un'area boschiva e gli umani sono entrati nel loro habitat e non viceversa. Quindi questi incidenti accadono", ha aggiunto.

Secondo le stime ufficiali in India vivrebbero tra i 12.000 e 14.000 leopardi. Almeno 431 esemplari siano stati abbattuti nel 2017, secondo i dati del governo. La maggior parte sono stati uccisi dai bracconieri per le loro pelli e parti del loro corpo. L'espansione urbana ha ridotto sempre più il numero degli habitat forestali, restringendoli, mettendoli in stretto contatto leopardi e umani. La scorsa settimana un monaco buddista è stato ucciso mentre meditava in una foresta nello stato occidentale del Maharashtra: è il quinto attacco di questo tipo nell'area nel mese di dicembre.