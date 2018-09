Nel terribile incendio che ha distrutto il Museo Nazionale di Rio de Janeiro, edificio che ospita(va) oltre 20 milioni di reperti dell’epoca imperiale brasiliana, c'era anche il più antico fossile umano in Sudamerica, il suo nome è Luzia, una donna vissuta circa 12mila anni fa. Luzia è il nome di uno scheletro del periodo del Paleolitico superiore di una donna paleo-indiana trovata in una cava in Brasile nel 1975.

Alcuni archeologi ritengono che la giovane donna possa aver fatto parte della prima ondata di immigrati in Sud America. Soprannominata Luzia (il suo nome rende omaggio al famoso fossile africano "Lucy", vissuto 3,2 milioni di anni fa), lo scheletro di 11.500 anni fu ritrovato a Lapa Vermelha, in Brasile, nel 1975 dall'archeologa Annette Laming-Emperaire. Lo scheletro era fin qui tenuto nel Museo Nazionale del Brasile il 2 settembre 2018, ma ora con ogni probabilità è perso nel fuoco.

Luzia fu originariamente scoperta nel 1975 in un rifugio roccioso da una spedizione franco-brasiliana che stava lavorando non lontano da Belo Horizonte, in Brasile. I resti non erano articolati. Il cranio, che era separato dal resto dello scheletro ma era sorprendentemente in buone condizioni, fu sepolto sotto più di 12 metri di depositi minerali e detriti.

Non c'erano altri resti umani nel sito. Una nuova datazione delle ossa annunciata nel 2013 ha confermato che all'età di 10.030 ± 60 anni 14C BP. Luzia è uno dei più antichi scheletri umani americani mai scoperti. La scientifica ha stabilito che Luzia morì prima dei vent'anni. Sebbene siano stati trovati strumenti di selce nelle vicinanze, i suoi sono gli unici resti umani nella grotta di Vermelha. Purtroppo, dopo l'incendio in cui sono stati distrutti oltre 200 anni di ricerche e studi, nella capitale brasiliana, non sarà più né visitabile, né oggetto di alcuna ricerca. La traccia del primo uomo in Sudamerica da oggi non esiste più.