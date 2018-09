Magda, 16 anni, studentessa di Imperia, è scappata di casa lo scorso 15 agosto e da allora è ufficialmente scomparsa. La ragazza ha telefonato la madre da un mercatino per dirle che sarebbe rincasata dopo aver comprato un vestito, ma dopo aver riagganciato ha spento il telefono e staccato la sim. La sedicenne, studentessa alle superiori, aveva manifestato più volte un forte desiderio di libertà e di indipendenza, pertanto si ritiene che sia fuggita volontariamente di casa. A conferma di tale ipotesi sono giunte due telefonate: "Sono contenta, sono con amici e sto andando in Francia", ha detto la prima volta da un telefono olandese dismesso subito dopo la chiamata. Nel secondo contatto telefonico con la famiglia ha invece chiesto ai genitori se avessero un avvocato per cancellare ‘l'articolo' della Farnesina, ovvero l'allarme internazionale per la sua scomparsa, che in quanto minore, è stato diramato dal Ministero degli Esteri.

Mamma Alberta e papà Alessandro, intervistati dai giornalisti di Chi l'ha visto? hanno fatto sapere che comprendono lo stato d'animo di Magda e sono pronti a fare tutto quello che serve perché sia serena, al suo ritorno. Quando si è allontanata la ragazza indossava pantaloni militari, scarpe nere “Globe”, 2 magliette una sopra l’altra, zaino bordeaux “EastPack”, una borsa di tela nera. Porta con sé una chitarra acustica e ha un tatuaggio sul gomito sinistro con la scritta ‘Never mind'. È alta 165 cm, ha gli occhi castani e una folta capigliatura riccia, con alcune ciocche tinte di verde. Chiunque avesse sue notizie può contattare le autorità locali.