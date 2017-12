Il senatore Carlo Giovanardi ha deciso di non ricandidarsi alle prossime elezioni politiche. Raggiunto da telefonicamente da Fanpage.it, l'onorevole di Identità e Azione – Popolo e Libertà ha confermato l'indiscrezione appena diffusa sul Web. "Sì, certo, è vero. Ho deciso di non candidarmi. Io la mia carriera politica l'ho già fatta, sono stato eletto la prima volta come consigliere regionale nel 1980 – ben 38 anni fa- sono in Parlamento dal 1992, sono stato ministro per 5 anni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio per 4 anni, vicepresidente della Camera dei Deputati per 4 anni, presidente di giunta, presidente di giunta. Insomma…

Si sente di aver già dato abbastanza, dunque?

Beh, sì. Il che non vuol dire che non continuerò a fare politica…

Quindi continuerà a condurre le sue battaglie fuori dal Parlamento?

Ma certamente, mica per fare politica è obbligatorio avere la poltrona. Io ho sempre fatto politica, quando ero consigliere comunale, consigliere regionale, quando ho ricoperto i vari ruoli parlamentari e di governo e continuerò a farlo con Idea – Popolo e Libertà, insieme ai senatori Quagliariello e Roccella con cui ho portato avanti tante battaglie. Credo sia anche giusto, necessario e doveroso dopo tanti anni. Poi, ci sono molte personalità che fanno ancora politica senza aver ruoli in Parlamento o al governo: D'Alema, Renzi, Veltroni, Letta.

Lei auspica un ricambio generazionale in Parlamento?

Insomma, io di ricambi ne ho visti abbastanza dal 1992 e tutte le volte che ho assistito a un ricambio è sempre stato in peggio. La qualità dei parlamentari è diventata sempre più disastrosa, quindi il ricambio per il ricambio non vuol dire assolutamente nulla. Tra l'altro in questo Parlamento ci sono persone validissime che è giustissimo che ritornino. Io ritengo che, visto che il prossimo anno avrò 68 anni e dietro le spalle ho quasi 30 anni di Parlamento, sia giusto così. Anche per dimostrare che non è necessaria la poltrona per fare politica, è una questione di credibilità. Non è che la politica si fa per avere una sedia, ma per portare avanti le proprie idee e io continuerò a farlo, con modalità diverse.