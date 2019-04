Il preside la violenta, 18enne non ritira la denuncia: bruciata viva sul tetto della scuola

Nusrat Jahan Femi è stata aggredita dal branco sul tetto della sua scuola a Dhaka, in Bangladesh. È morta in ospedale col 75% di ustioni sul proprio corpo. Le forze dell’ordine hanno arrestato otto persone, tra cui un insegnante, in relazione al brutale attacco.