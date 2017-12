Il maltempo delle ultime ore continua a insistere su molte zone della penisola. Nemmeno oggi mancano i disagi alla circolazione anche se sono state riattivate alcune linee ferroviarie nelle regioni del Nord-Ovest – interrotte ieri dopo i forti disagi causati dal cosiddetto gelicidio – e resta altissima l'allerta per i fiumi soprattutto in Liguria e in Emilia. Da tre giorni risulta disperso Marco Zago, 50 anni, sindaco di Vogogna (Vco) dal 2004 al 2009. Si era recato domenica a sciare nel vicino Canton Vallese e da allora non ha più fatto rientro. La famiglia ha avvisato l'attuale sindaco Enrico Borghi che ha attivato il consolato italiano in Svizzera. Le ricerche hanno permesso di trovare l'auto di Zago in un parcheggio e localizzare il segnale del suo cellulare in una zona impervia nel territorio di Ovronnaz, stazione sciistica poco distante da Sion. Si teme sia finito fuori pista.

Resta alta l'allerta per i fiumi.

Per il momento non hanno creato particolari problemi i fiumi Entella a Chiavari (Genova), Vara e Magra, nello spezzino, sorvegliati speciali perché a rischio esondazione dopo le abbondanti piogge, ma il Magra continua a fare paura. L'Entella, che nel pomeriggio di ieri aveva tracimato alla foce, senza creare particolari problemi, portando il Comune a invitare gli abitanti ai piani bassi degli edifici della zona a mettersi in sicurezza, è calato di livello, come gli affluenti principali, i torrenti Lavagna e Sturla. È calato anche il fiume Vara, che ieri aveva superato il secondo livello di guardia a Nasceto, dove due famiglie erano state sfollate per precauzione. Sempre a livello di guardia il Magra che fa paura a Bocca di Magra, nel Comune di Ameglia, dove le acque sono cresciute di 3.7 metri. Nella notte ci sono stati alcuni allagamenti e una famiglia di Santo Stefano Magra è stata sfollata con i gommoni dei vigili del fuoco. Nello spezzino restano sfollate complessivamente una trentina di famiglie e resta l'allerta rossa in tutta la provincia della Spezia, nel levante e in parte dell'entroterra genovese fino alle 13. In Liguria non piove dalle 3 di questa notte e solo alcuni possibili rovesci potrebbero avvenire nelle prossime ore sempre a levante.

Gelo in Piemonte e acqua alta a Venezia.

In Piemonte si segnalano notevoli disagi alla viabilità, col ghiaccio che sta causando forti ritardi all’aeroporto di Caselle. Non nevica più ma a preoccupare è il fenomeno del gelicidio. Acqua alta questa mattina a Venezia, dove la punta massima di marea sul medio mare ha raggiunto i 102 cm alle 6.15 secondo le rilevazioni del centro previsioni maree del comune. Non va meglio al Sud, dove sono i collegamenti con le isole a risentire maggiormente dei problemi legati al maltempo.

Le previsioni meteo: piogge in arrivo al Sud.

Le piogge stanno lentamente abbandonando le regioni del Nord per scendere al Sud. Oggi, martedì 12 dicembre, gli esperti del sito ilmeteo.it prevedono in particolare piogge su Riminese, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e anche sulla Sardegna. Dal pomeriggio avremo maltempo diffuso sul Lazio, specie sul reatino, e in nottata peggiora in Campania, su Casertano e Beneventano. Nella giornata di domani le piogge dalle regioni centrali si portano velocemente verso Campania, Lucania, Puglia e Calabria tirrenica. Sole in Toscana, Sardegna, Nordovest. Cielo coperto al Nordest, ma sostanzialmente asciutto.