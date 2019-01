Decidere se far indossare o meno il grembiule agli alunni è una prerogativa delle singole scuole. In alcune scuole elementari i grembiuli sono già tornati, in altri istituti si è preferito far comprare ai genitori degli alunni maglie e felpe di uno stesso colore, per attenuare distinzioni troppo marcate nell'abbigliamento dei ragazzi. Oggi il ministro degli Interni Matteo Salvini, durante un'intervista a Tg2Italia, ha rilanciato l'idea: "Almeno alle scuole elementari rimettere il grembiule farebbe bene ai bambini ed eviterebbe simboli di diversità. Stop alle differenze tra chi ha "felpe da 400 euro" e chi indossa "golfini da 20 euro".

"Nessuna preclusione ideologica per il grembiule delle scuole materne ed elementari – ha commentato all'Ansa il presidente dell'Associazione Nazionali Presidi del Lazio Mario Rusconi – Siamo anche favorevoli alla divisa o alle tute per le medie e superiori, purché la cosa non venga normata da una legge ma sia presa come decisione dal Consiglio d'istituto, sentiti i genitori, e dal collegio dei docenti così come sancisce l'autonomia scolastica. E nei fatti è già così".

Della reintroduzione del grembiule obbligatorio ne aveva già parlato lo scorso 30 novembre il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti: "Se la scelta del grembiule a scuola è condivisa e accettata dall'istituto è una cosa sulla quale si può anche riflettere sicuramente". E prima ancora, eravamo nel 2008, l'allora ministro all'istruzione Mariastella Gelmini, durante una audizione alla Camera, dichiarò: "Noto con piacere che molti presidi stanno informando il ministero del fatto che in parecchie scuole stanno reintroducendo il grembiule". L'idea piaceva anche al premier Silvio Berlusconi: "Abbiamo raccolto molte consensi per l'utilizzo del grembiule che evita un confronto tra bambini che vanno a scuola griffati e chi no. Ad esempio, può succedere che nelle scuole del Nord, ci siano bambini che vanno a scuola vestiti Dolce e Gabbana oppure Versace, ed altri no. L'introduzione del grembiule evita di fare confronti".