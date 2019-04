in foto: Eleonora Rioda insieme ad Alvaro Morata e Alice Campello (Facebook).

Lutto nel mondo del jet set italiano e internazionale: è morta il giorno di Pasqua Eleonora Rioda, 37enne e organizzatrice di party e matrimoni da favola per i vip. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua casa alla Giudecca, a Venezia. Inutile si è rivelato l'intervento dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso, su cui tuttavia è regnato il mistero in un primo momento. A quanto riporta l'Ansa, la donna era stata fortemente debilitata da una grave malattia, che non è riuscita a sconfiggere, così ha deciso di togliersi la vita. Quella che era solo un'ipotesi è diventata una conferma dopo il ritrovamento di un biglietto lasciato ai suoi familiari nel quale spiega i motivi del suo gesto: Eleonora Rioda si è suicidata.

Eleonora aveva fondato dieci anni fa "Venice First", una delle prime agenzie in città ad occuparsi di eventi di lusso, con l'ufficio a San Trovaso. Era il 2009 e nel frattempo la sua attività è cresciuta a tal punto da essere richiesta anche dalle star di Hollywood. Tra coloro che si sono rivolti a lei per la realizzazione di feste indimenticabili ci sono, tra gli altri, Tom Cruise, Denzel Washington, Angelina Jolie, Tom Hanks, Robert De Niro, Steven Spielberg, Will Smith e Ben Stiller. Tra gli ultimi, in ordine temporale, compaiono l'ex giocatore della Juventus Alvaro Morata e la modella Alice Campello. Proprio durante le loro nozze, seguite sui social da oltre 10 milioni di utenti, avrebbe scoperto di essere gravemente malata. E pensare che aveva cominciato a muovere i primi passi in questo mondo facendo la tour operator di lusso per Abercrombie & Kent. Proprio qui aveva scoperto una grande passione per l'organizzazione e la cura dei dettagli. Negli anni la sua fama è esplosa ed anche nelle ultime settimane di vita chi l'ha vista l'ha definita instancabile, alle prese con i preparativi per la Biennale Arte. La notizia della sua morte ha lasciato sotto choc amici e parenti. Molti hanno condiviso sui social network un pensiero per lei. "Quando le persone intorno a te pensano che tu abbia tutto invece non è così", ha scritto Federica su Facebook; "Ieri si è spenta una persona a cui volevo molto bene. Sono attonito nel riceverne oggi la notizia. Una professionista eccellente nell’organizzazione degli eventi, una donna bellissima, un'amica", è stato il ricordo di Francesco.