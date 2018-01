Il volto scuro per le ferite, irriconoscibile, coperto in parte dalle bene. Ma nonostante i segni della sofferenza, Gessica Notaro appare sorridente in quello che è il suo primo scatto dopo la terribile aggressione con l'acido subita dal suo ex fidanzato, Eddy Tavares. La ex modella riminese ha scelto non a caso questo giorno, l’11 gennaio, per pubblicare quella foto. "11 Gennaio 2017. Esattamente un anno fa. Questo era il mio primo risveglio al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Ero spaventatissima, ma nonostante ciò sono riusciti a strapparmi un sorriso” scrive Gessica nel post pubblicato su Facebook e Instagram. Un messaggio molto emozionante quello che accompagna la foto, nel quale la giovane ringrazia chi le è stato accanto negli ultimi 365 giorni: "Grazie ai familiari e agli amici veri che mi hanno raggiunta immediatamente da ogni parte del mondo, ma soprattutto grazie a quella che in quei 2 mesi è diventata la mia nuova famiglia e che tutt’oggi mi è di grande supporto". Gessica si rivolge in particolare ai medici, le infermiere, e la fisioterapista che in questi mesi le hanno permesso di non perdere la speranza.

Nell’anno appena trascorso la sua vita è chiaramente cambiata. Gessica Notaro si è sottoposta a diversi interventi, ha rischiato di perdere la vista ed ora sta provando a guardare avanti. La 27enne di Rimini ha ancora impressa nella mente quella drammatica scena: “Non potrò mai dimenticarla. Quando torno a casa di sera vedo Tavares sbucare fuori con la bottiglietta di acido in mano” ha detto in un'intervista al Resto del Carlino, aggiungendo come il 10 gennaio per lei sia “il compleanno della mia seconda vita”. Un anno difficile e ancora strada da fare. “A fine mese dovrò sottopormi all’ennesimo intervento all’occhio, faccio fisioterapia tutti i giorni” spiega ancora. La Notaro dice di “temere ancora Tavares, ma anche i tanti uomini che mi minacciano”. “Alcuni sono squilibrati, altri sono gli ex delle donne che si sono rivolte a me per chiedermi aiuto, perché picchiate e vittime di stalking – spiega – Un pazzo mi ha seguito pure a Novafeltria, sono dovuti intervenire i carabinieri. Da allora quando vado a qualche incontro pubblico mi faccio sempre accompagnare da un addetto alla sicurezza”.