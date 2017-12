Dopo ore di violenze in Medio Oriente il presidente americano Donald Trump ha lanciato un appello alla calma e alla moderazione. “Il presidente – così un portavoce della Casa Bianca – spera che le voci della speranza prevalgano su coloro che diffondono l’odio”. La tensione in Medio Oriente è esplosa in seguito alla decisione del presidente americano di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. Il bilancio delle vittime e feriti si è aggravato nelle ultime ore: due militanti di Hamas sarebbero stati uccisi da raid israeliani su Gaza, avvenuto dopo un lancio di razzi dalla Striscia. Lo riferisce il movimento islamico. L'esercito israeliano ha detto di aver colpito un deposito militare e una fabbrica di armi in risposta al lancio di razzi. Nella serata di ieri un palestinese di 54 anni è rimasto ucciso nel corso di incursioni aeree israeliane dopo il lancio di razzi su Israele. In giornata era morto un giovane palestinese a Gaza. Le persone rimaste ferite sono centinaia: secondo i dati della Mezzaluna rossa, almeno 750 in Cisgiordania. Secondo fonti locali, tra i feriti ci sarebbero anche dei bambini. Tra i feriti, oltre 160 sono stati intossicati da gas lacrimogeni, altri contusi da proiettili rivestiti di gomma, altri ancora colpiti da colpi di arma da fuoco.

Cinque Paesi europei in disaccordo con Trump su Gerusalemme.

Contro la decisione del presidente americano ci sono gli ambasciatori Onu di cinque Paesi europei (Italia, con l'ambasciatore Sebastiano Cardi, Francia, Gran Bretagna, Germania e Svezia ) che hanno letto una dichiarazione comune al Palazzo di Vetro dicendosi in “disaccordo” con la decisione di Trump. Il tycoon, da parte sua, in riferimento all'annuncio di voler trasferire l'ambasciata Usa a Gerusalemme e aver dichiarato la città capitale di Israele, ha detto di aver mantenuto la sua promessa elettorale a differenza di altri inquilini della Casa Bianca. Trump ha condiviso su Twitter un video in cui compaiono gli ex presidenti Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, e infine Trump, dove tutti affermano che Gerusalemme è la capitale di Israele, e l'attuale presidente lo ha poi dichiarato ufficialmente.