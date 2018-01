Dopo aver annunciato la sua ricandidatura alle prossime elezioni politiche nel Collegio uninominale di Roma 1 alla Camera dei Deputati con il Pd, il premier Paolo Gentiloni si sbilancia sugli scenari post elettorali che attendono il Paese. Scenari che secondo il Presente del consiglio uscente escludono per forza di cosa un governo guidato dai Cinque Stelle. "Penso che il rispetto agli elettori agli elettori del M5S sia dovuto ma non sono affatto spaventato. Penso che la possibilità che il Movimento arrivi a guidare il governo non ci sia", ha dichiarato infatti Gentiloni in una intervista al quotidiano "Il Foglio" che sarà in edicola lunedì .

Il Movimento Cinque stelle "è una forza che se anche avesse i risultati significativi che gli vengono attribuiti da sondaggi non so quanto generosi, non avrebbe i numeri per governare" ha spiegato poi Gentiloni, affermando che la prospettiva di un governo Di Maio sarebbe considerata irrealizzabile anche fuori dall'Italia dove nessuno dei suoi interlocutori di questi mesi avrebbe preso sul serio questa possibilità. "Nessuno mi ha mai mostrato preoccupazione per la possibilità, a cui nessuno crede, che il Movimento 5 stelle possa arrivare al governo dell'Italia", ha sottolineato infatti il Premier.

Gentiloni invece è apparso assai più preoccupato della coalizione di centrodestra, che dai sondaggi sembra essere al momento in vantaggio. A impensierire il Premier in particolare è il peso che la Lega di Salvini potrebbe avere in un simile governo. "L'ultima volta che il centrodestra andò al governo le cifre furono queste: Berlusconi 37,2 per cento, Lega nord 8 per cento. In quel contesto l'idea di addomesticare la Lega poteva funzionare. Oggi le proporzioni invece sono incomparabili. Sono praticamente paritarie", ha analizzato infatti Gentiloni, secondo il quale Berlusconi non riuscirà ad arginare i Populismo del Carroccio.