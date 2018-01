“Ho deciso di candidarmi nel Collegio uninominale di Roma 1 alla Camera dei Deputati, accettando la proposta del mio partito”. È quanto ha scritto oggi su Facebook il premier Paolo Gentiloni, parlando anche dell’accordo con la lista Più Europa poi confermato dalla stessa leader Emma Bonino. “Spero di contribuire al risultato del Pd e della coalizione con le liste Più Europa, Civica Popolare e Insieme”, si legge nel post del presidente del Consiglio che aggiunge che la sua sarà una campagna elettorale particolare durante la quale si impegnerà per far vincere il suo partito “ma lo farò senza sottrarre nulla agli impegni di Governo che restano fondamentali anche in queste settimane e che è mio dovere assolvere”. Gentiloni ha sottolineato che il Collegio Roma 1 “non è considerato un Collegio ‘sicuro'”. “Di sicuro però è la parte della città in cui abito da una vita e dove (momentaneamente) lavoro”, ha aggiunto il premier, “rappresentarla in Parlamento sarebbe una responsabilità e un onore”. Intervenendo a Sky Tg24, il segretario del Pd Matteo Renzi ha assegnato al governo Gentiloni un “voto molto alto”. “Io e Gentiloni non abbiamo bisogno di parole per capirci, ci conosciamo da qualche anno – così parlando del suo rapporto con il premier – Abbiamo caratteri diversi. Se io cercassi di ‘gentilonizzarmi' e lui di ‘renzizzarsi' faremo una frittata. Abbiamo due caratteri diversi e due modi diversi di governare ma abbiamo stima reciproca”, ha spiegato Renzi.

Emma Bonino ha confermato l'appoggio della sua lista al Pd – “Il Pd al governo con Gentiloni e grazie a ministri come Padoan e Calenda ha tenuto la barra delle riforme e dei conti pubblici dritta sulla rotta di Bruxelles, per questo abbiamo scelto l’apparentamento con il Pd”, ha poi confermato Emma Bonino. Che ha aggiunto: “Abbiamo messo al centro del confronto con il Pd la valorizzazione politica della nostra agenda europeista e la valorizzazione dei nostri candidati”. Bonino ha parlato della sua lista come l’unica novità di questa elezione.