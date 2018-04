Un topo nell'insalata in busta, sembra un film horror e invece è accaduto sul serio a una coppia di genovesi che, denunciato il caso, sono stati sottoposti a terapia antibiotica perché avevano già mangiato una parte dell'insalata prima di accorgersi della presenza del roditore. L'episodio è raccontato dal Secolo XIX.

Il topo è stato inviato ai laboratori Arpal, la Asl3 genovese ha allertato i colleghi di Bergamo, dove ha sede l'azienda che impacchetta e distribuisce quel tipo di alimento fresco. La verdura era stata acquistata in un supermercato del ponente genovese. Controlli sono scattati anche in Lombardia. Fatta la scoperta, dopo essersi ripresi dallo shock, marito e moglie si sono rivolti agli uffici dell'Ispettorato di Igiene della Asl, alla Fiumara. "Abbiamo ricevuto le due persone, ci hanno portato la busta dell'insalata con il topo trovato all'interno e abbiamo avviato le procedure del caso", spiega Paolo Cavagnaro, direttore sanitario della Asl3. Non è stato necessario ritirare il prodotto dal supermercato, come i gestori del negozio avevano pensato di fare per precauzione, perché quel lotto di insalata in busta era esaurito.