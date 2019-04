Alle 17:50 del pomeriggio di oggi, mercoledì 24 aprile, su numerosi giornali online italiani è apparsa la notizia di una sparatoria in corso nella cittadina francese di Roubaix, nella parte sud-orientale delle Fiandre, quasi al confine con il Belgio, complice anche un video diffuso su Twitter che mostra un gruppo di uomini incappucciati esplodere dei colpi e fuggire su un furgone. "La polizia ha chiesto agli abitanti di restare nelle loro abitazioni", si legge persino su alcuni articoli che lanciano l'allarme, mentre i quotidiani francesi, stranamente, non hanno minimamente menzionato l'accaduto. Il motivo, in realtà, è presto chiarito: non si è trattato di un attentato o di chissà quale attacco ma semplicemente di una rapina a mano armata messa a segno nel quartiere di Bourgogne a Tourcoing da criminali "mascherati". Le forze dell'ordine hanno registrato l'esplosione di alcuni colpi ma non vi è alcun ferito né danno a cose, ad eccezione della serranda di un bar, che è rimasta scheggiata e che sarebbe stato l'obiettivo del raid. Tre dei sei sospettati sono stati fermati mentre altri 3 sarebbero ancora in fuga.

"Si tratta di cronaca nera, fatti come questo si registrano molto spesso nel quartiere di Bourgogne", ha spiegato all'Ansa il commissariato locale, raggiunto per telefono. Sul posto, tuttavia, sono accorsi polizia e forze speciali. L'accesso alla zona è stato interdetto e tramite i social network le autorità hanno avvisato gli abitanti dell'area di quanto stava accadendo.