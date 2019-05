È stata ritrovata all'alba di oggi, giovedì 2 maggio, a Bologna a casa di un amico e sta bene Valentina, la ragazza di 14 anni scomparsa lo scorso martedì 30 aprile dalla sua casa a Cento, in provincia di Ferrara. A darne notizia sono stati alcuni amici del padre Vito che, preoccupato, aveva lanciato un appello sui social network e si era rivolto alle forze dell'ordine per ritrovare la sua bambina. "Valentina è stata ritrovata, il padre mi ha informata stamattina, sta bene…Grazie a tutti per l'aiuto", ha scritto su Facebook Partina. È arrivato così il lieto fine per questa vicenda che ha coinvolto centinaia di migliaia di persone che sul web hanno condiviso la foto dell'adolescente, diffusa dalla famiglia, dopo ore di ansia e di ricerche al tappeto.

Stando a quanto ricostruito, Valentina era uscita da casa nel pomeriggio di martedì 30 aprile e ha poi fatto perdere le sue tracce. Quando il papà è rincasato dopo il lavoro lei già non c'era più. Ha atteso qualche ora, poi, non ricevendo alcuna notizia, ha dato l'allarme. Prima l'ha cercata da solo, e in seguito ha informato i carabinieri. "Non ho idea di dove possa essere andata – ha detto Vito -. So che ha conosciuto un ragazzo della zona di Corticella: forse è con lui. Spero possiamo trovarla al più presto: chi dovesse vederla informi subito i carabinieri. Siamo preoccupatissimi: Valentina, torna a casa". Ha anche aggiunto che la figlia "è una tipa tranquilla, sono un ragazzo padre, le sto molto dietro, non è il tipo da colpi di testa. Aiutatemi a trovarla". Dopo ore di ricerche senza sosta, con il sostegno anche delle forze dell'ordine, Valentina è di nuovo a casa, anche se i motivi del suo allontanamento non sono ancora stati resi noti.