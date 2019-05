Apprensione a Cento, in provincia di Ferrara, dove una ragazza di 14 anni è scomparsa dalla serata di ieri, martedì 30 aprile. Il suo nome è Valentina e il papà, Vito, preoccupato, ha lanciato un appello tramite i giornali i locali e i social network affinché chiunque abbia notizie su di lei possa comunicarle alle forze dell'ordine. Stando a quanto ricostruito, l'adolescente è uscita da casa nel pomeriggio e ha poi fatto perdere le sue tracce. Quando il genitore è rincasato dopo il lavoro lei già non c'era più. Ha atteso qualche ora, poi, non ricevendo alcuna notizia, ha dato l'allarme.

Prima l'ha cercata da solo, e in seguito ha informato i carabinieri. "Non ho idea di dove possa essere andata – ha detto Vito -. So che ha conosciuto un ragazzo della zona di Corticella: forse è con lui. Spero possiamo trovarla al più presto: chi dovesse vederla informi subito i carabinieri. Siamo preoccupatissimi: Valentina, torna a casa". Come riporta Il Resto del Carlino, la ragazza al momento della scomparsa indossava una giacca bomber nera, jeans leggermente strappati come vanno di moda, scarpe bianche e uno zaino scolastico celeste con macchie rosse, è di corporatura snella e ha capelli lunghi neri. "E' una tipa tranquilla – ha concluso – sono un ragazzo padre, le sto molto dietro, non è il tipo da colpi di testa. Aiutatemi a trovarla".