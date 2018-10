L'europarlamentare pentastellata Daniela Aiuto ha lasciato il Movimento. Il motivo? Troppi controlli da parte della Casaleggio. Come racconta la stessa eurodeputata in un'intervista su ‘La Stampa': "Nel Movimento 5 Stelle gli eletti sono al servizio della comunicazione, e non il contrario. Comunicazione fatta di persone di solito provenienti dalla Casaleggio, o scelte lì. Queste persone sono diventate il gestore delle nostre esistenze, non della comunicazione soltanto. Entrano nelle nostre vite perché possono decidere il successo o l'affossamento mediatico del singolo eletto", questa è l'accusa.

Aiuto si era autosospesa dal Movimento: "Mi recai al cospetto di Davide Casaleggio. Gli spiegai che ero la vittima, e che ero pronta a produrre tutte le evidenze che lo dimostravano. Ero disposta anche a rifondere il Parlamento (come ho fatto subito dopo), nonostante l'assenza di mie responsabilità dirette. Mi colpì la sua totale mancanza di empatia. Tra l'altro in quel periodo attraversavo alcuni seri problemi familiari, gliene parlai, in maniera confidenziale. Non ebbe alcuna reazione. Mi disse di autosospendermi perché lui doveva tutelare l'immagine del Movimento". La vicenda è legata a rimborsi, ritenuti illegittimi da parte del Movimento, richiesti da Daniela Aiuto al Parlamento europeo per uno studio. Studio che poi si rivelò copiato da Wikipedia. Ma secondo l'ex grillina dell'episodio fu incolpata ingiustamente: avrebbe appaltato lo studio ad una società esterna.

Il giornalista Jacopo Iacoboni chiede all'intervista chi sia l'intermediario della Casaleggio in Europa: