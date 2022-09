Vuole spargere le ceneri del padre in volo, ma l’aereo cade: muoiono figlio e pilota Lee Cemensky, 58enne dello Stato USA del Minnesota, voleva spargere in mare le ceneri del padre deceduto lo scorso 7 agosto. Ma l’idrovolante sul quale si trovava è precipitato…

A cura di Biagio Chiariello

Stava spargendo le ceneri del padre da un aereo anfibio, quando il velivolo è precipitato uccidendolo insieme al pilota. Il dramma è avvenuto in una zona rurale fuori Emily, a circa 150 miglia a nord di Minneapolis, città principale del Minnesota: la polizia vi è arrivata dopo che l'aereo non era riuscito a raggiungere la sua destinazione.

Sia Lee Cemensky, 58 anni, sia il pilota Douglas A. Johnson, 61 anni, sono stati dichiarati morti sul posto dai servizi di emergenza, secondo The Hitc.

Gli inquirenti sulla scena del disastro domenica notte hanno appurato che Lee aveva sparso "le ceneri di suo padre in mare", secondo il tenente Craig Katzenberger dell'ufficio dello sceriffo della contea di Crow Wing. Un necrologio online afferma che suo padre, Leo John, è deceduto nella sua casa il 7 agosto a Fifty Lakes, comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Minnesota.

Aveva lasciato la moglie Vikki, una figlia, quattro nipoti e cinque pronipoti, oltre a Lee. L'incidente è al vaglio della Federal Aviation Administration e del National Transportation Safety Board. Katzenberger ha aggiunto che l'indagine dell'ufficio dello sceriffo è "ancora aperta" per cause dell'incidente dell'idrovolante.

Lee aveva venduto la sua officina di riparazioni auto, la Brakes Plus, a Las Vegas a febbraio per tornare in Minnesota. Il manager della società, Joseph Hunter, che ha acquistato l'attività da lui il 28 febbraio, ha detto ai media USA: "Era un bravo ragazzo… buono con tutti i suoi clienti". Prima dell'incidente, lo Swan era stato utilizzato per i turisti e le visite turistiche a Emily, nel Minnesota.