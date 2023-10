Vuole scattare “la foto perfetta” dell’Himalaya: turista sfiora un cavo e muore fulminato Ivan Brown, proprietario del pub The Murderers nel Regno Unito, è morto fulminato durante un viaggio da sogno in India mentre cercava di scattare una “foto perfetta” dell’Himalaya. Il racconto dell’amico David Linder.

Ivan Brown

In un incredibile incidente durante il suo viaggio da sogno in India, il proprietario dello storico pub The Murderers Ivan Brown a Norwich, Regno Unito, è morto fulminato mentre cercava di scattare "la foto perfetta" delle montagne dell'Himalaya. The Murderers è uno dei pub più famosi d'Oltremanica, luogo di incontro e celebrazioni per generazioni di britannici.

Ivan Brown è scomparso tragicamente durante una vacanza con il suo amico David Linder all'inizio di quest'anno. Il loro viaggio di otto settimane in India ha toccato numerose destinazioni, tra cui Delhi e il Taj Mahal.

La tragedia è avvenuta mentre i due si trovavano nel distretto di Chamba, nel Nord del Paese: Ivan, alla ricerca di un punto panoramico per una fotografia, salendo su un tetto per scattare una fotografia, ha toccato accidentalmente un cavo aereo attivo. Ignaro del pericolo, è stato fulminato e ha perso la vita sul colpo.

David Linder, l'amico che lo accompagnava, al quotidiano britannico The Independent ha raccontato: "Eravamo solo una coppia di settantenni che viaggiavamo con lo zaino in spalla attraverso l'India per scoprirne la storia, la cultura e la geografia di un paese affascinante."

La loro avventura li ha portati a Baikunth Nagar vicino a Dalhousie, sempre nel medesimo distretto, dove è avvenuta la tragedia. Ivan, sempre alla ricerca della foto perfetta, ha allungato la mano verso il cavo senza rendersi conto che era attivo.

“Mentre stavamo lasciando il nostro hotel abbiamo trovato la vista più spettacolare e abbiamo chiesto al nostro autista di accostare: Ivan era sempre alla ricerca della fotografia perfetta, così scorgendo un punto panoramico sulla cima di una casa abbandonata ha messo la mano su un cavo" racconta Linder.

L'urto ha fatto cadere all'indietro Ivan, causandogli un impatto mortale contro il muro sottostante. "Credo che sia morto sul colpo", ha aggiunto l'amico.