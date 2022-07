Volo da incubo, passeggeri fumano e molestano viaggiatori: costretti ad atterraggio di emergenza “Un inferno”, così i passeggeri di un volo diretto a Tenerife hanno descritto la bruttissima esperienza: una coppia di passeggeri ha iniziato a bere, fumare e molestare tutti fino a costringere il pilota a un atterraggio di emergenza.

A cura di Antonio Palma

Per quasi tutti i passeggeri a bordo doveva essere l'inizio di un periodo di vacanza e relax sulle spiagge delle Canarie ma si è rivelato invece un vero e proprio volo da incubo.

"Un inferno", così infatti i passeggeri di un volo partito dall'aeroporto John Lennon di Liverpool, in Inghilterra, e diretto a Tenerife, in Spagna, hanno descritto la bruttissima esperienza capitata a bordo per colpa di una coppia di passeggeri che ha iniziato a bere, fumare e molestare tutti fino a costringere il pilota a un atterraggio di emergenza.

In realtà, secondo il racconto di alcuni dei protagonisti della vicenda ai giornali britannici, il decollo era stato regolare e così anche oltre metà del volo tanto che dalla cabina di pilotaggio avevano informato di essere anche in anticipo.

Ad un cento punto però, forse un po' troppo entusiasti per le vacanze in arrivo, i due della coppia hanno iniziato a bere una grande quantità di alcolici acquistati dal duty free, a fumare in bagno e a molestare in vario modo altri passeggeri e assistenti di volo.

Inutili i ripetuti avvisi del comandante per avvertire che era vietato fumare anche sull'aereo e anche bere alcolici portati da fuori.

Quando gli assistenti hanno chiuso i bagni dell'aereo perché hanno trovato mozziconi di sigarette, la coppia ha iniziato a dare in escandescenze, così il comandante ha deciso di cambiare rotta per un atterraggio di emergenza in Portogallo.

Alla notizia però le cose si sono complicate ulteriormente e sono partite minacce di ogni genere ad assistenti e altri passeggeri.

Alla fine i due sono stati fatti ascendere con la forza a Lisbona e affidati alla polizia locale. L'aereo quindi è ripartito per la destinazione finale,