Orrore in Scozia. Due donne di 39 e 24 anni sono state uccise ieri sera nella città di Kilmanrock, in Scozia. Negli attimi successivi al duplice delitto, l'accoltellatore si è messo alla guida di un'auto, probabilmente in fuga ed è moto in uno schianto. Il bilancio finale, dunque, è di tre vittime. Lo ha reso noto oggi la polizia locale, dopo che nella notte gli investigatori si erano limitati a confermare "un incidente grave", iniziato vicino a un ospedale cittadino, annunciando che la zona era stata transennata e sottoposta a lockdown. Stando alle prime notizie notturne, il caso non è stato trattato come un episodio di terrorismo.

La polizia scozzese – scrive il Guardian – ha riferito che una donna di 39 anni, verosimilmente un'infermiera, è morta nel parcheggio dell'ospedale della ‘Crosshouse University'. Ha ricevuto cure mediche di emergenza ma è morta sul posto. Circa 20 minuti dopo, un'altra donna, 24 anni, è stata accoltellata in Portland Street, nella città dell'Ayrshire, ed è stata portata in ambulanza all'ospedale di Crosshouse, dove in seguito è morta. Poco dopo, il conducente di un'auto è stato trovato morto in un viadotto vicino alla A76. Secondo la polizia gli incidenti sarebbero collegati.

Faroque Hussain, della Polizia scozzese, ha dichiarato: “Stiamo lavorando per confermare tutte le circostanze dell'accaduto. Comprensibilmente, le persone rimarranno scioccate da ciò che è accaduto. Siamo ancora in procinto di stabilire le circostanze complete. Tuttavia, vorrei rassicurare le persone che non esiste una minaccia più ampia per la comunità. Gli ufficiali saranno di pattuglia e chiunque abbia qualche preoccupazione può avvicinarsi a questi ufficiali ".