Vincitrice di 27 milioni alla lotteria trovata morta, diceva: “La mia vita è un inferno” Margaret Loughrey aveva comprato un biglietto alla lotteria ed era diventata milionaria. Diceva: “Non ha senso vincere 27 milioni di sterline, ma essere sola”. La Polizia britannica è stata allertata e ha recuperato il corpo della donna nella sua abitazione. In corso le indagini e presto l’autopsia. Per ora la morte non viene trattata come sospetta.

A cura di Mariafrancesca Stabile

È stata trovata morta, nella sua casa di Strabane (Irlanda del Nord), Margaret Loughrey. Aveva 56 anni ed 8 anni fa aveva vinto 27 milioni di sterline all’Euromillions, la lotteria con i jackpot più alti in palio. La polizia nella giornata di ieri ha trovato la donna senza vita, all’interno della sua casa da 125mila sterline. Aveva continuato a vivere lì anche dopo aver incassato l’enorme vincita.

Le indagini sulla morte di Margaret Loughrey

La polizia ha dichiarato di essere intervenuta e di aver raggiunto l’abitazione di Margaret, in seguito a una segnalazione di morte improvvisa di una donna, nell’area di Ballycolman Lane, nella città di Strabane. Al momento sono in corso le indagini e verrà effettuata l’autopsia sul corpo della plurimilionaria, ma “in questa fase” – ha dichiarato la polizia – “la morte non viene trattata come sospetta”.

Ufficiali della Polizia sulla scena del ritrovamento del corpo di Margaret Loughrey

Margaret Loughrey, la donna più ricca di Irlanda

La donna aveva comprato il biglietto vincente un giorno di 8 anni fa, mentre tornava a piedi dall’ufficio di collocamento in cui era andata a chiedere lavoro. All’epoca viveva con un sussidio di sole 58 sterline a settimana. La sua vita è cambiata per sempre quando, con un colpo di fortuna, ha indovinato 5 numeri nel novembre del 2013 ed è diventata la donna più ricca di Irlanda. In quel momento ha dichiarato che la vittoria l’aveva mandata “all’inferno e ritorno”.

Margaret Loughrey: “Non ha senso avere 27 milioni ed essere sola”

Nonostante la sua grande vittoria Margaret ha continuato a vivere nella sua città natale, promettendo di “spargere” i soldi in giro. “Non ha senso avere 27 milioni di sterline ed essere sola” aveva dichiarato. Non era felice della vittoria. Pur avendo investito in una serie di proprietà, un pub ed anche un mulino, la sua vita dopo la vincita, è deragliata.

Gli anni dopo la vincita: “Non mi sentirò mai in pace”

Nel 2015 Margaret Loughreu è stata condannata a svolgere 150 ore di servizi sociali per aver aggredito un tassista. Pochi anni dopo ha dichiarato di essere rimasta con soli 5 milioni di sterline, perché vittima di ripetuti furti. “Il denaro ha distrutto la mia vita” aveva affermato. L’assessore locale, Paul Gallagher ha dichiarato che la donna in città era conosciuta e benvoluta per le innumerevoli opere di beneficenza. Eppure Margaret, dopo la vittoria, ha sempre affermato di essersi pentita di aver comprato quel biglietto all’EuroMillions, dichiarando sin dal primo momento: “Non mi sentirò mai in pace”.