Vince alla lotteria per la terza volta in meno di 10 anni: pensionato si porta a casa 3 milioni di dollari

Marcel Leclaire qualche giorno fa ha vinto 65mila dollari alla lotteria. L’ex tassista, 73enne canadese, nel febbraio dello scorso anno aveva già sbancato portando a casa l’equivalente di quasi due milioni di euro. E ancora prima altri soldi nel 2017.

Il fortunatissimo Marcel Leclaire

C’è chi passa una vita intera a giocare alla lotteria senza vincere nulla. E poi c’è chi riesce a centrare il jackpot tre volte in meno di dieci anni. È la storia di Marcel Leclaire, 73 anni, di Sudbury, in Canada, che negli ultimi anni ha accumulato quasi 3 milioni di dollari grazie ai giochi dell’Ontario Lottery and Gaming (OLG).

L’ultima vincita è arrivata da poco: circa 65mila dollari (circa 56mila euro) grazie al gioco Instant Lunars 8, come riporta CTV News. Una cifra più esigua rispetto ai colpi precedenti, ma comunque sufficiente per confermare che con la fortuna Leclaire sembra avere un rapporto davvero duraturo.

Nel 2017 l’uomo aveva già vinto 735.200 dollari, mentre nel febbraio 2025 aveva centrato un premio da ben 2,2 milioni di dollari (quasi 2 milioni di euro). "Sono rimasto completamente scioccato", ha raccontato parlando con i responsabili della lotteria dopo l’ultima vincita, citato da CTV News. "Ho condiviso la notizia con mio fratello ed era felicissimo per me".

Dietro l’ultimo colpo di fortuna c’è anche una piccola curiosità: il numero scelto da Leclaire è l’88, ispirato al suo idolo sportivo. "Sono un fan del giocatore di hockey David Pastrňák e il suo numero di maglia è proprio l’88", ha spiegato. "Ho visto il numero 88 su quel biglietto e ho deciso di comprarlo".

Ex tassista ora in pensione, Leclaire ha raccontato che per anni la lotteria faceva parte della sua routine quotidiana. "Giocavo ogni mattina dopo aver finito il turno di notte con il taxi", aveva spiegato nel 2017 al Sudbury Star. "Gioco sempre anche a Encore [un’opzione aggiuntiva della lotteria canadese] perché mi dà un’altra possibilità di vincere".

Curiosamente, quando l'anno scorso è arrivata la prima grande vincita non si è reso nemmeno conto subito della cifra. "Ho controllato i biglietti a casa e all’inizio pensavo di aver vinto solo 1.000 dollari canadesi", aveva raccontato. Poi si accorse di avere tutti i numeri giusti per il premio milionario.

Questa volta, invece, le idee su come usare il denaro sono piuttosto chiare: il 73enne ha spiegato che vorrebbe comprare una nuova casa e mettere da parte il resto per il futuro. E magari, perché no, continuare a giocare. Dopotutto, dopo tre vincite così, smettere proprio adesso sembrerebbe quasi uno spreco di fortuna!