Veterano di guerra spara dalla barca contro un bar: tre morti e otto feriti negli Stati Uniti

Foto di repertorio

Una nuova sparatoria di massa è avvenuta a Southport, in North Carolina, dove quella che doveva essere una piacevole e tranquilla serata musicale sotto le stelle è culminata sabato sera in un bagno di sangue. Un uomo di 40 anni, Nigel Edge, ha provocato tre morti e otto feriti tra turisti e residenti riuniti su una terrazza affacciata sull'acqua.

La dinamica dell'attacco rivela una pianificazione meticolosa. Il sospettato si è avvicinato alla riva fingendo di voler attraccare la sua barca, per poi scatenare una raffica di colpi contro gli avventori diun bar. Le forze dell'ordine hanno rintracciato l'imbarcazione utilizzata nella fuga e proceduto all'arresto ieri, con l'ausilio della guardia costiera.

Gli investigatori hanno definito l'azione "altamente premeditata" ed escludono la presenza di complici. Il capo della polizia ha confermato in conferenza stampa che l'obiettivo era stato deliberatamente selezionato, senza però rivelare ulteriori motivazioni. L'assalto è durato pochi istanti: dopo aver scaricato il fucile d'assalto contro la folla, Edge si è dileguato ad alta velocità verso Oak Island, dove circa trenta minuti dopo è stato intercettato mentre recuperava l'imbarcazione presso uno scivolo pubblico.

Leggi anche Come funziona la gold card di Trump da un milione di dollari per chi vuole entrare negli Stati Uniti

L'accusato, che si definisce veterano militare ferito in servizio e affetto da disturbo post-traumatico, era già conosciuto dalle autorità locali. Il capo della polizia di Oak Island, Charlie Morris, ha rivelato che Edge frequentava abitualmente il molo cittadino e aveva intentato azioni legali contro il comune e il dipartimento di polizia negli ultimi anni. Nonostante questi precedenti, il procuratore David ha sottolineato come i contatti con le forze dell'ordine fossero stati "minori" e "nulla lasciava presagire una capacità di compiere tale atrocità". Le accuse formulate contro Edge sono pesantissime: tre omicidi di primo grado, cinque tentati omicidi e cinque aggressioni a mano armata, con la possibilità di ulteriori capi d'imputazione.

Il bilancio provvisorio conta otto feriti ospedalizzati, tra cui almeno una persona in condizioni critiche. Molte vittime erano turisti giunti nella località balneare per il fine settimana. Le identità dei deceduti non sono state ancora divulgate, mentre proseguono le indagini coordinate tra ufficio investigativo statale, guardia costiera e polizia locale per ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto attraverso testimonianze e rilievi sulla scena.

L'episodio riaccende i riflettori su una crisi che attraversa l'America: nel 2024 le armi da fuoco hanno mietuto oltre 16.000 vittime, esclusi i suicidi, come documentato dall'organizzazione Gun Violence Archive. Il paese detiene il primato mondiale per mortalità legata alle armi tra le nazioni industrializzate, con un arsenale privato che supera numericamente la popolazione stessa.