Vende torte alla cannabis su Instagram mentre fa lezione ai figli, la Polizia la vede e fa irruzione

Una madre di Liverpool vendeva torte alla cannabis in diretta Instagram mentre faceva scuola parentale ai figli. La polizia ha sequestrato la droga e l’ha denunciata, ma è riuscita a evitare il carcere.

Vendeva torte alla cannabis mentre faceva lezione durante la scuola parentale dei figli piccoli. Sarebbe passato tutto sotto silenzio se non lo avesse fatto durante una diretta su Instagram nella quale vendeva i suoi dolci "spaziali", come era solita chiamarli sui social.

Dopo i video, infatti, la Polizia ha fatto irruzione nell'appartamento di Liverpool dove la donna viveva con i suoi bambini. Qui gli agenti hanno trovato e sequestrato esattamente quello che si vedeva nelle dirette: cannabis, attrezzature per la produzione di dolciumi, adesivi con il logo del brand "Spaceicles", e in più denaro contante per un totale di 1.020 sterline. Una brutta disavventura che è costata alla donna una denuncia e le ha fatto rischiare anche il carcere.

Secondo il Mirror, che ricostruisce la vicenda, la donna sarebbe stata solita pubblicizzare dolci fatti in casa contenenti THC, il principale ingrediente psicoattivo della cannabis. Il tutto avveniva in diretta online, e così il profilo "spaziale" è finito tra quelli attenzionati dagli agenti impegnati in una più ampia operazione anti-droga.

La donna aveva scelto per i figli un'istruzione parentale, i bambini infatti non andavano a scuola, ma era la madre a fare loro lezione. Il problema era che durante quelle lezioni faceva anche attività per il suo personalissimo profilo da pasticcera.

La donna si è difesa dicendo di comprare la droga per uso personale, una difesa che non ha convinto molto i giudici. A evitarle il carcere è stata la particolare condizione di salute di uno dei suoi figli, affetto da fibrosi cistica, come ha sottolineato l'avvocata Charlotte Bagley: "Una pena detentiva avrebbe ripercussioni anche sui suoi due figli. Uno è affetto da fibrosi cistica e l'altro frequenta la scuola a casa, attività in cui collabora come assistente domiciliare".

Alla mamma pasticcera, che vive di sussidi statali, i giudici hanno quindi comminato una pena alternativa obbligandola a fare dieci giorni di attività riabilitativa e 100 ore di lavori socialmente utili. Le è stato inoltre imposto di pagare 272 sterline.