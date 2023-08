Va nel bagno della stazione di servizio, esce dopo 15 minuti e va via: dentro trovano neonata morta La polizia di Houston, in Texas, ha deciso di chiedere l’aiuto dei cittadini per cercare una donna e risolvere il terribile caso di una bimba appena nata trovata morta nel bagno di una stazione di servizio. “Nessuno a parte lei è entrato in quel bagno” spiegano gli inquirenti.

Dopo aver indagato inutilmente per mesi, la polizia di Houston, in Texas, ha deciso di chiedere l'aiuto dei cittadini per risolvere il terribile caso di una bimba appena nata trovata morta nel bagno di una stazione di servizio nell’aprile scorso. Per la polizia quella bimba sarebbe stata partorita all’interno dei bagni del locale e lì abbandonata dalla mamma.

Nel filmato si vede una donna che parcheggia la sua vettura nei pressi del distributore in piena notte, scende dall’auto ed entra nella stazione di servizio dove si dirige verso il bagno. Lì rimane per circa 15 minuti prima di uscire e andarsene via. Secondo la polizia locale, in quel bagno nella notte tra il 1 e il 2 aprile sarebbe entrata solo lei prima che un altro cliente si accorgesse, alcune ore dopo, che all’interno vi era una neonata abbandonata e morta.

La causa della morte della neonata è in attesa di verifica da parte dell’istituto di medicina legale e al momento non è chiaro se la bimba sia nata già morta o se sia morta dopo il parto ma comunque il decesso risalirebbe ad alcune ore precedenti al suo ritrovamento nella mattinata del 2 aprile. Quel giorno i paramedici hanno tentato di fornire assistenza medica alla piccola ma non hanno potuto fare nulla: è stato stabilito che la bambina era morta da ore prima di essere trovata.

“Gli agenti di pattuglia hanno risposto a una richiesta di assistenza da parte dei paramedici dei vigili del fuoco di Houston in merito a un neonato deceduto trovato in una stazione di servizio il 2 aprile scorso. Ulteriori indagini e prove hanno indicato che una donna ispanica sconosciuta è entrata nel bagno della stazione di servizio ed è uscita circa 15 minuti dopo. Ore dopo, un cliente è andato in bagno, ha trovato un bambino e ha chiamato i soccorsi” spiega il comunicato della polizia.

Per ora la donna, ritenuta la madre della bambina, non è stata incriminata ma è ricercata attivamente per essere interrogata. Nel filmato delle videocamere di sorveglianza, che risalgono alle 4:30 circa del 2 aprile, la donna esce da una Cadillac bianca per rientrarvi 15 minuti dopo e dileguarsi. "Nessuno a parte lei è entrato in quel bagno e la bambina non era lì quando è entrata" spiegano gli inquirenti.