Va a tagliare il prato e viene investita dal rimorchio: perde entrambe le gambe e un braccio Una donna ha perso entrambe le gambe e un braccio dopo essere stata investita dal trinciaerba di un trattore, in Australia: la donna è stata trasportata in ospedale a bordo di un elicottero. Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia.

Una donna di 61 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di un terribile incidente avvenuto in una fattoria nei dintorni di Ballandean, una cittadina rurale a sud ovest dell'Australia: secondo quanto riportano i media locali, la vittima sarebbe stata investita dal trinciaerba di un trattore che stava usando per tagliare il prato. Ha perso entrambe le gambe e un braccio.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del "Queensland Ambulance Service", che hanno trasportato d'urgenza la vittima in elicottero al Princess Alexandria Hospital di Brisbane.

In base a quanto reso noto, la donna sarebbe stata travolta accidentalmente dal rimorchio, ma non ci sono ancora conferme ufficiali sull'esatta dinamica dell'incidente: la polizia del Queensland sta tutt'ora indagando per fare chiarezza. Il fatto è avvenuto poco prima delle 12.00 (ora locale).

"Ha subito delle gravi ferite multiple agli arti, ma era cosciente e in grado di parlare con i soccorritori, che sono riusciti a stabilizzare le sue condizioni una volta giunti nella proprietà – ha riferito all'emittente locale 7news Stephen Johns, portavoce del Queensland Ambulance Service – È un miracolo che subito dopo l'incidente la vittima sia riuscita subito a prendere in mano il telefono e a chiamare aiuto, altrimenti staremmo parlando di una tragedia assoluta oggi. Non ho mai visto né sentito niente del genere".

La donna si trova attualmente ricoverata in ospedale in condizioni estremamente critiche: la vittima non è ancora stata dichiarata fuori pericolo e si attendono ulteriori aggiornamenti da parte del personale medico del Princess Alexandria Hospital, una struttura altamente specializzata – secondo quanto si apprende di siti delle autorità sanitarie di Brisbane – proprio nella cura dei traumi di grave entità.