Ustioni a gola e stomaco dopo il caffè al bar, in terapia intensiva: barista ha scambiato detersivo con acqua

Una ragazza turca di 26 anni è ricoverata in terapia intensiva con ustioni gravissime a gola e stomaco dopo aver bevuto un caffè in un bar di Beyoglu, nel centro di Istanbul. Come accertato dalle indagini, la giovane è stata avvelenata per errore quando un addetto del locale ha scambiato il detersivo per lavastoviglie con acqua usando la sostanza caustica per preparare la bevanda alla giovane.

Il gravissimo incidente lunedì scorso quando, dopo il primo sorso di caffè al bar, la giovane ingegnere ha iniziato ad accusare bruciori fortissimi alla bocca e all’esofago, difficoltà respiratorie e intorpidimento della lingua. La donna, che era con un'amica, si è diretta in bagno ma i sintomi sono diventati sempre più gravi fino a richiedere un trasporto immediato in ospedale. Qui è arrivata lamentando gonfiore della lingua, mancanza di respiro e dolore epigastrico. I medici hanno disposto un'endoscopia d'urgenza diagnosticato ustioni alla gola, all'esofago, alla trachea, allo stomaco e ai polmoni.

La 26enne quindi è stata intubata e trasferita in terapia intensiva dove resta ricoverata e viene costantemente monitorata. “L'endoscopia ha rivelato iperemia nello stomaco e nell'esofago del paziente. Le condizioni generali stanno migliorando ma continua a essere monitorata e trattata in terapia intensiva” è l’ultimo bollettino medico.

Intanto la polizia ha avviato le indagini sull‘accaduto da cui è emerso che il caffè era stato preparato nella cucina del bar utilizzando detersivo per lavastoviglie industriale, che era stato messo in una bottiglia, al posto dell’acqua. Due gestori del bar sono stati arrestati e il locale chiuso. Nell'indagine è stato accertato infatti che il padre del responsabile dell'attività, aveva messo del detersivo per i piatti nelle bottiglie utilizzate in cucina per l'acqua e così un addetto che preparava il caffè ha usato per errore una di queste bottiglie.