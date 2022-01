Usa, vince la lotteria ma la mail finisce nella spam: 55enne scopre per caso di aver vinto 3 milioni Ha vinto tre milioni di dollari alla Lotteria ma lo ha saputo solo dopo aver controllato la casella spam della sua mail. Così l’americana Laura Spears del Mitchigan (Usa) ha scoperto per caso di essere stata baciata dalla fortuna.

A cura di Chiara Ammendola

Per l'ultimo giorno dell'anno aveva deciso di tentare la fortuna acquistando un biglietto della Lotteria, dimenticandosi probabilmente di verificare l'eventuale vincita, è stato solo dopo diversi giorni, aprendo la sua casella email, che Laura Spears ha scoperto di aver vinto tre milioni di dollari. Un regalo non da poco per la donna, 55 anni, residente nella contea di Oakland, nel Michigan, che ora potrà godersi una pensione anticipata come da lei stesso raccontato durante una delle tante interviste rilasciate quando qualche giorno fa è andata a ritirare il suo premio.

"Ho visto su Facebook una pubblicità in cui dicevano che il jackpot della Lotteria "Mega Millions" stava diventando piuttosto alto, quindi sono andata sul sito ufficiale e ho comprato un biglietto – ha spiegato la donna – qualche giorno dopo ero nella mia casella di posta intenta a cercare una mail che non riuscivo a trovare quando ho controllato la cartella spam". Ed è stato così che ha visto l'oggetto e il mettente di una mail che la sua casella aveva archiviato come "spazzatura", quando spazzatura non era: "Ho visto un'e-mail che diceva che avevo vinto un premio Mega Millions da 3 milioni di dollari alla Lotteria del Michigan. Non riuscivo a credere a quello che stavo leggendo, quindi ho effettuato l'accesso al mio account della lotteria per esserne certa, era proprio così: avevo vinto". Qualche giorno dopo Laura è stata invitata presso la sede della Lotteria per poter ritirare il suo premio e per l'occasione si è fatta fotografare con il grosso assegno da 3 milioni di dollari che userà, ha spiegato, per aiutare la sua famiglia e andare in pensione prima del previsto.