USA, uomo spara per reagire a una rapina ma uccide una bambina di 9 anni Tony Earls, 41 anni, aveva appena subito una rapina in un bancomat di Houston: ha reagito estraendo una pistola e facendo fuoco contro il furgone che riteneva essere del rapitore: al suo interno, invece, c’era una bambina.

A cura di Davide Falcioni

Ancora una tragedia negli Stati Uniti e ancora una volta a causarla è il ricorso alle armi da fuoco e alla giustizia fai-da-te: un uomo che aveva appena subito un tentativo di rapina in un bancomat di Houston, in Texas, ha reagito estraendo una pistola e facendo fuoco contro il furgone che riteneva essere del rapitore: al suo interno, invece, c'era una famiglia che transitava casualmente sulla strada. Il proiettile ha colpito una bambina di 9 anni, che è morta.

Stando a quanto riferito dalle agenzie di stampa statunitensi Tony Earls, 41 anni, stava prelevando del denaro a uno sportello bancomat quando ha subito un tentativo di rapina da parte di un uomo, che lo ha avvicinando minacciandolo con un'arma e intimandogli di consegnargli i soldi. L'aggressore è quindi fuggito a piedi, dando tutto il tempo a Earls di reagire immediatamente: il 41enne ha estratto la pistola e sparato nei confronti del ladro, colpendo però la piccola Arlene Alvarez, che era seduta sul sedile posteriore di un furgone che stava transitando da lì e sul quale credeva fosse salito il malvivente nel tentativo di allontanarsi. La bimba, 9 anni, è stata trasportata in ospedale, dove è morta poco dopo l’arrivo. L’uomo che ha aperto il fuoco è stato arrestato poco dopo. È stato lui stesso a chiamare la polizia per denunciare la rapina, ma ha dichiarato di non essersi reso conto di aver colpito il furgone. "Eravamo diretti al nostro ristorante preferito. Mia figlia stava ascoltando la musica con le cuffie", ha raccontato il padre della vittima, "quando ho sentito i primi spari le ho urlato a tutti di gettarsi giù, ma lei non mi ha ascoltato, è l’unica che non mi ha ascoltato ed è stata colpita".