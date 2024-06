video suggerito

USA, Trump: “Se vinco le elezioni, ho il diritto di vendicarmi contro gli avversari, soprattutto Biden” “Quando queste elezioni si saranno chiuse, e sulla base di quello che hanno fatto, avrei tutto il diritto di vendicarmi”, le parole del candidato alla Casa Bianca in un’intervista a Fox. “E sarebbe facile” visto che “Biden rappresenta la criminalità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se dovesse vincere alle elezioni presidenziali USA del prossimo novembre, Donald Trump potrebbe "vendicarsi" dei suoi avversari. Il tycoon newyorkese in corsa per la Casa Bianca in un'intervista rilasciata mercoledì 5 giugno a Fox ha detto che cercare di perseguire i suoi oppositori politici sarebbe "sbagliato", ma che avrebbe anche "tutto il diritto" di farlo in caso di rielezione.

Trump è stato recentemente condannato per 34 diversi capi di imputazione per aver falsificato documenti aziendali per coprire diversi pagamenti fatti alla pornostar Stormy Daniels. Dopo la sentenza si è subito scagliato contro Biden.

Il conduttore Sean Hannity gli ha chiesto cosa risponderebbe a chi pensa che darà una "punizione" attraverso il sistema di giustizia penale americano in caso di vittoria a Novembre. E a tal proposito, Trump ha detto: “Guarda, quando queste elezioni saranno finite, sulla base di quello che" mi "hanno fatto avrei tutto il diritto di perseguirli”. E ha aggiunto "Ed è facile perché è Joe Biden rappresenta la criminalità".

"Conosco le dipendenze, avevo un fratello maggiore alcolizzato che ha sofferto tantissimo", ha aggiunto poi nell'intervista parlando del processo contro Hunter Biden, figlio dell'attuale numero uno americano, che ha una storia di dipendenza dalla droga. "Io non ho mai bevuto in vita mia, se non bevi mai non avrai un problema", ha confessato l'ex presidente che ha poi ribadito "l'importanza di avere pene più severe contro i trafficanti di droga, fino alla pena di morte".

E ha ribadito: "Il 5 novembre non sarà solo l'elezione più importante ma sarà il giorno più importante della storia degli Stati Uniti", ribadendo che i procedimenti a suo carico sono il frutto "di una strumentalizzazione politica".

La replica di Joe Biden

E la replica di Biden non si è fatta attendere, l'entourage del presidente USA ha rilasciato una dichiarazione in cui evidenzia come Trump sia “chiaramente impazzito” e che la sua candidatura stia diventando ogni giorno più pericolosa.

"Stasera in prima serata, l'America ha visto Donald Trump consumato dalla rabbia e visibilmente scosso dopo la sua condanna per il crimine commesso", ha detto il portavoce della campagna di Biden, Michael Tyler. “Donald Trump è così consumato dal rancore personale che non gli importa chi ferisce finché Donald Trump ne trae beneficio”.