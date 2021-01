in foto: Immagine da Twitter.

Una tempesta di neve ha bloccato medici e infermieri che trasportavano dosi di vaccino. Così, per far sì che non andassero perse, le hanno iniettate agli automobilisti che erano in strada. È successo martedì vicino a Grants Pass, in Oregon, Stati Uniti. Come racconta la Josephine County Public Health sulla propria pagina Facebook, con tanto di testimonianza fotografica di quanto successo, venti operatori hanno realizzato una vera e propria clinica organizzata in strada. Bloccati dal maltempo su un'autostrada nel Sud Ovest del Paese, hanno deciso di offrire i vaccini agli altri automobilisti fermi anche loro a causa del maltempo prima che scadesse l'effetto dei sieri.

I sanitari avevano distribuito alcuni vaccini alla Illinois Valley High School e avrebbero dovuto consegnare le ultime sei fiale in un secondo punto di distribuzione. Le dosi dovevano essere destinate ad altre persone ma, come hanno spiegato i medici, le condizioni meteorologiche non avrebbero consentito agli operatori di raggiungere in tempo Grants Pass, a circa 30 miglia di distanza, prima della scadenza dei vaccini, che altrimenti sarebbero andati persi considerati i tempi di conservazione del siero fuori dai contenitori a bassissima temperatura. Alla fine nessuna delle fiale è andata sprecata: hanno chiesto macchina per macchina a chi avrebbero potuto somministrarle proprio lì sul posto.

Il direttore del JCPH Mike Weber ha detto che è stata una delle operazioni più interessanti a cui abbia mai partecipato. "Immagina di essere bloccato sul ciglio della strada in una tempesta di neve e di avere qualcuno che si avvicina e dice: Ehi. Vorresti una dose di vaccino anti Covi? Abbiamo trovato un uomo che era così felice, che si è tolto la maglietta ed è saltato fuori dall'auto", ha detto parlando al New York Times.