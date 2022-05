Usa, sventato un complotto dell’Isis per uccidere l’ex presidente George W. Bush L’Fbi avrebbe sventato un complotto di un militante dell’Isis per uccidere l’ex presidente Usa Bush a Dallas, in Texas. L’uomo, iracheno, voleva vendicare le vittime causate dell’invasione americana in Iraq del 2003.

A cura di Chiara Ammendola

George W. Bush nel 2021

L'Fbi ha sventato un piano dell‘Isis per uccidere l'ex presidente Usa George W. Bush. Lo rivela il periodico statunitense Forbes citando "fonti confidenziali" e riportando documenti che proverebbero il complotto ordito da un membro dell'organizzazione terroristica che avrebbe voluto uccidere Bush a Dallas, in Texas.

Secondo quanto rivela Forbes, l'uomo di origini irachene e proveniente da Columbus, Ohio, era affiliato all'Isis: lo scorso novembre avrebbe raggiunto la casa di Dallas dell'ex presidente Usa girando un video all'esterno della sua abitazione e iniziando una sorta di reclutamento finalizzato a creare una sorta di squadra composta da suoi compatrioti da far entrare negli Stati Uniti per mettere a segno il piano. L'Fbi sarebbe venuta a conoscenza del piano attraverso il lavoro di due informatori e la sorveglianza dei messaggi Whatsapp del presunto militante islamico. L'uomo voleva uccidere Bush perché lo riteneva responsabile dell'uccisione di molti iracheni e della distruzione dell'Iraq dopo l'invasione militare americana del 2003.

Come si legge su Forbes, il presunto attentatore sarebbe giunto negli Stati Uniti nel 2020 presentando una richiesta di asilo che sarebbe ancora in corso di valutazione da parte delle autorità americane. Nel novembre 2021 lo stesso uomo ha rivelato a uno degli informatori dell'Fbi sotto copertura di voler uccidere Bush chiedendogli informazioni su come poter ottenere un "badge falso" della polizia e di autorità federali per compiere la sua missione con l'aiuto di quattro cittadini iracheni.