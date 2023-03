Usa, sparatoria durante una festa in casa con 100 teenager: due morti e almeno 6 feriti Una sparatoria durante una festa di teenagers ha sconvolto Douglasville, in Georgia. Sei ragazzini sono rimasti feriti mentre altri due sono deceduti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono 2 gli adolescenti morti e 6 quelli feriti negli Usa dopo una sparatoria avvenuta durante una festa in una casa a Douglasville, in Georgia. Al party erano presenti oltre 100 teenager. La notizia è stata diffusa dalle autorità locali che stanno cercando di ricostruire i fatti avvenuti nella villetta di Douglasville. Per ora non sono stati effettuati arresti e non è chiaro se sia stata più di una persona ad aprire il fuoco sulla folla.

La sparatoria sarebbe iniziata intorno alle 22.30 di sabato, secondo quanto riferito dall'Associated Press. Le autorità che indagano sul caso hanno invitato i potenziali testimoni a fornire tutte le informazioni del caso sulla dinamica dei fatti e sull'identità dei responsabili. Non sono state rese pubbliche neppure le generalità delle due vittime, ma lo sceriffo Trent Wilson ha sottolineato che entrambe avevano meno di 18 anni.

Le forze dell'ordine sono intervenute a sparatoria finita e hanno trovato almeno 6 feriti. Alcuni, colpiti a una gamba, zoppicavano per raggiungere l'uscita dell'abitazione e chiedere aiuto. Altri adolescenti, invece, sono in gravi condizioni dopo essere stati colpiti alla testa. Le informazioni su quanto successo sono per ora limitate.

Stando a quanto ricostruito finora, la sparatoria sarebbe esplosa dopo un litigio tra alcuni partecipanti alla festa. Alcuni testimoni della casa accanto hanno riferito alle forze dell'ordine di essersi accorti di quanto stava accadendo dopo aver udito alcuni spari e aver sentito un proiettile contro la porta d'ingresso. Alla festa erano presenti molti minorenni, ragazzini di meno di 18 anni.

Le autorità stanno indagando sulle identità dei responsabili e per raccogliere notizie utili hanno iniziato ad ascoltare gli adolescenti presenti al party. Al momento della sparatoria non vi erano in casa adulti.