USA, scaraventati fuori dall'auto dopo l'incidente: bimbi si mettono a gattonare in autostrada È un video che fa sgranare gli occhi quello che arriva da Freeport, nello Stato del Texas. Un'auto è rimasta coinvolta in un incidente in autostrada: un adulto e due bambini sono stati letteralmente scaraventati fuori dal veicolo. Ma incredibilmente non hanno riportato quasi neanche un graffio. Tanto che i piccoli (entrambi col pannolino) si sono messi a gattonare sull'asfalto, prima di essere soccorsi.

A cura di Biagio Chiariello

Un vero e proprio miracolo quello avvenuto su un'autostrada in Texas. Due bambini piccoli sono stati scaraventati fuori dall'auto sulla quale viaggiavano, che si è ribaltata più volte durante un incidente. Non solo non si sono fatti nulla, ma qualche istante dopo l'incidente sono stati visti gattonare sull'asfalto tra i rottami delle auto coinvolte.

Nel video circolato in rete, si vede uno dei piccoli con il pannolino che cerca di riacquistare l'equilibrio e si rialza, mentre l'altro si guarda intorno, prima di essere soccorsi.

Lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez, ha confermato che si è verificato un incidente tra due auto si è verificato sulla East Freeway dell'Interstate 10 a Freeport. Una delle macchine si è ribaltata su se stessa più volte, "espellendo" un adulto e i due bambini. Nessuno di loro è rimasto ferito in maniera seria. Non è chiaro dove e soprattutto come i piccoli fossero seduti all'interno del veicolo. La causa dell'incidente è ancora sotto inchiesta.

Da quando il video è stato condiviso sulle varie piattaforme di social media diventando virale, moltissimi sono stati gli utenti che hanno detto la propria su quanto accaduto. "Questo video farà veramente sprofondare il cuore di qualsiasi genitore", ha scritto un utente di Instagram. Mentre un altro ha detto: "L'autista dovrebbe essere accusato per aver messo in pericolo la vita di un bambino!".

E ancora: "Non mettere i propri figli sui seggiolini senza le cinture di sicurezza dovrebbe essere un crimine federale". Un altro ha semplicemente aggiunto: "Grazie a Dio i bambini stanno bene".