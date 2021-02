Il rappresentante degli Stati Uniti Ron Wright è morto domenica dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato oggi il suo staff. Repubblicano di Arlington, Wright aveva 67 anni e per circa due settimane è rimasto in ospedale in seguito al contagio da Coronavirus. Il politico americano – come ricostruito dai media Usa si tratta del primo membro del Congresso a morire dopo aver contratto il Covid-19 – da anni conviveva anche con il cancro. "Il membro del Congresso Ron Wright è morto pacificamente all'età di 67 anni", si legge in una dichiarazione. "Nelle due settimane precedenti – continua – Ron e (sua moglie) Susan erano stati ricoverati al Baylor Hospital di Dallas dopo aver contratto il COVID-19”.

Wright, che era stato rieletto per un secondo mandato a novembre, è deceduto poco più di due settimane dopo essere risultato positivo al Covid-19, il 21 gennaio scorso. Inizialmente stava abbastanza bene, tanto da continuare a lavorare. Ma intanto stava ancora combattendo contro un cancro ai polmoni: lo scorso settembre, secondo quanto ricostruiscono i media americani, era stato ricoverato in ospedale per complicazioni. “Come sapranno gli amici, la famiglia e molti dei suoi elettori, Ron ha mantenuto la sua arguzia e il suo ottimismo fino alla fine. Nonostante anni di cure dolorose, a volte debilitanti per il cancro, a Ron non è mai mancato il desiderio di alzarsi e andare a lavorare, motivare coloro che lo circondano o offrire consigli paterni ", così ancora il suo staff annunciando la scomparsa del repubblicano.

Wright è ufficialmente il primo membro del Congresso a morire di Coronavirus. Lo scorso dicembre è morto a soli 41 anni, prima ancora del giuramento, Luke Letlow, esponente repubblicano che era stato appena eletto nel quinto distretto della Louisiana.