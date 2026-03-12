Usa, ritrovata bimba sparita 6 anni fa: era a scuola con nuovo nome e identità

La minore oggi 11enne, è stata rintraccia mentre viveva sotto falso nome a oltre 4mila chilometri di distanza da dove era sparita sei anni fa quando aveva solo 5 anni.

Una bambina scomparsa a soli 5 anni nel 2020 è stata ritrovata sei anni dopo sana e salva dalla polizia statunitense mentre era a scuola con nuovo nome e nuova identità dall'altra parte del Paese. La piccola era stata portata via il 2 giugno di sei anni fa da Duarte, una città vicino a Los Angeles, e nonostante le ricerche con foto e age progression, di lei non si era saputo più nulla. Un mistero fino a giorni scorsi quando una soffiata agli agenti ha portato alla scoperta di una bimba di 11 anni con un altro nome e che in realtà era la stessa piccola.

La minore è stata rintraccia mentre viveva sotto falso nome nella contea di Washington, nella Carolina del Nord, a oltre 4mila chilometri di distanza da dove era sparita sei anni fa. "Grazie alle informazioni fornite agli agenti siamo riusciti a stabilire che la bambina era iscritta alle scuole della contea di Washington con uno pseudonimo" ha spiegato lo sceriffo della contea di Washington, annunciando il ritrovamento della minore in collaborazione con la polizia di Los Angeles.

Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha affermato che la piccola era affidata alla madre quando è sparita insieme alla donna. Quest’ultima infatti all’improvviso ha smesso di comunicare con il Dipartimento per l'infanzia e i servizi alla famiglia. Per questo si è sempre ritenuto che fosse stata portata via dalla madre.

Le forze dell’ordine però non hanno voluto rilasciare altre dichiarazioni sui motivi esatti della scomparsa della bimba, oggi 11enne, né sul coinvolgimento degli adulti e il luogo esatto del ritrovamento. Non è chiaro nemmeno da quanto tempo la bambina si trovasse in North Carolina e con chi vivesse al momento del ritrovamento. “Casi che abbiano un esito così positivo in un caso così vecchio come questo sono molto rari ma ci ricordano che con duro lavoro, dedizione e cooperazione, storie con esiti positivi come queste possono accadere” ha spiegato la polizia.