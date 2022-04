USA, Lily morta a 10 anni, arrestato 14enne: “L’ha stuprata e poi strangolata” Il corpo della piccola è stato trovato lunedì lungo un sentiero a Chippewa Falls, nel Wisconsin. Fermato un 14enne che avrebbe già ammesso di aver pianificato di “stuprare e uccidere la vittima fin dall’inizio quando ha lasciato la casa della ragazza”.

A cura di Biagio Chiariello

È stata strangolata Lily Peters, la bambina di 10 anni, il cui corpo senza vita è stato trovato nei boschi a Chippewa Falls, nel Wisconsin, lunedì 25 aprile, la mattina dopo che suo padre ha denunciato la sua scomparsa. I risultati dell'autopsia preliminare hanno determinato che si tratta di omicidio, come ha riferito la CNN. La polizia USA ha già fermato un sospetto di 14 anni che ora deve rispondere delle accuse di omicidio intenzionale di primo grado, aggressione sessuale di primo grado e aggressione sessuale di primo grado nei confronti di di un minore di 13 anni con conseguenti gravi lesioni personali.

Secondo il procuratore distrettuale Wade Newell, dopo essere stato arrestato, martedì, il sospetto ha ammesso aver pianificato di "stuprare e uccidere la vittima fin dall'inizio quando ha lasciato la casa della ragazza". Il 14enne "ha preso a pugni la vittima allo stomaco, l'ha fatta cadere a terra, sostanzialmente l'ha strangolata, l'ha colpita con un bastone prima di aggredirla sessualmente, poi l'ha uccisa", ha detto Newell. I funzionari hanno detto che il sospetto ha lasciato la stessa casa di Lily domenica sera, ma non hanno confermato come si conoscessero.

Newell ha chiesto che la cauzione dell'adolescente fosse fissata a un milione di dollari in contanti. Il giudice ha concordato che il ragazzo, identificato solo con la sigla "C.P-B", non avesse avuti contatti ‘sospetti' con altri minorenni o armi pericolose. La prossima udienza dell'adolescente è fissata per il 5 maggio, durante la quale apparirà in video, secondo la CNN.

La foto di Lily diffusa al momento della scomparsa

Il papà di Lily aveva denunciato la sparizione della figlia domenica 24 quando in serata "non è tornata a casa dalla visita a sua zia",. ha spiegato il dipartimento di polizia di Chippewa Falls (CFPD) in un comunicato stampa. Più tardi quella notte, gli agenti hanno trovato una bicicletta in una zona boscosa su un sentiero pedonale vicino alla casa di sua zia. Il corpo di Lily è stato trovato intorno alle 9:00 di lunedì mattina, nel bosco vicino al sentiero. Gli ufficiali ritengono che la bimba sia stata vista l'ultima volta dai familiari la notte della sua scomparsa, secondo il comunicato della CFPD.