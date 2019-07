Una donna americana di 65 anni, Ann Garnett, è stata accusata della morte di tre cani che avrebbe lasciato chiusi all’interno della sua auto, senza acqua, senza aria condizionata accesa e coi finestrini chiusi. Secondo quanto ricostruito, i testimoni avrebbe provato a rianimare gli animali, ma non c’è stato nulla da fare: sono stati tutti dichiarati morti al Newport Animal Hospital di Jamestown, nella Contea di Newport, nello Stato del Rhode Island. I cani, trovati fuori dalla piazza del mercato di McQuades, erano due labrador neri, di età compresa tra quattro e sette mesi, e un keeshond grigio, di quattro mesi. Non si sa quanto tempo i cani sono rimasti in macchina, ma la polizia lo ha descritto come un "periodo di tempo prolungato".

"Gli ufficiali e i testimoni insieme ai membri dei vigili del fuoco di Jamestown hanno tentato di rianimare i tre cani e li hanno trasportati al Newport Animal Hospital", ha detto la polizia in una dichiarazione ufficiale. "Tutti e tre i cani sono deceduti". La temperatura nello Stato del Rhode Island ha superato i 32° C. di domenica. La donna avrebbe detto a un amico di aver lasciato l'auto in funzione con l'aria condizionata accesa, ma “deve essere stata spenta in qualche modo”, riferisce l’emittente WPRI. Garnett è stata accusata di tre accuse relative a crudeltà verso un animale e potrebbe rischiare fino a cinque anni di prigione e $ 1.000 di multa per ogni imputazione. È stata anche accusata di tre accuse per reclusione in un veicolo a motore. È stata rilasciata per comparire in tribunale in un secondo momento.