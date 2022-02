USA, lapide di una tonnellata le cade addosso: mamma di 5 figli muore al cimitero Nell’ottobre 2021, Elvira Navarro, 53 anni, si occupava delle tombe al Baron Hirsch Cemetery di Staten Island quando è avvenuto il dramma. La donna è morta sotto gli occhi del figlio.

Una famiglia di New York ha portato in tribunale un cimitero di Staten Island dopo che una lapide di oltre 900 kg libbre è crollata su una dipendente che si stava occupando delle tombe vicine, uccidendola. Nell'ottobre 2021, Elvira Navarro, 53 anni, madre di cinque figli, si stava prendendo cura di alcune lapidi mentre lavorava al Baron Hirsch Cemetery con suo figlio Anthony Rosales quando un enorme monumento funerario le è caduto addosso, secondo i documenti del tribunale. È stata portata d'urgenza al Richmond University Medical Center, dove è decedute per le ferite riportate più tardi quello stesso giorno.

Come riporta il Daily Mail, Navarro e suo figlio sono stati entrambi assunti da una terza parte, impiegata per preservare il cimitero di Staten Island, secondo la causa. Ora i Navarro hanno intentato una causa contro la Baron Hirsch Cemetery Association presso il tribunale di Manhattan, accusandola di non aver garantito un ambiente sicuro per i suoi lavoratori nello storico cimitero ebraico, fondato nel 1899, luogo di riposo di molti sopravvissuti all'Olocausto. Chiede danni non specificati. Nella denuncia, depositata l'11 febbraio, viene accusata l'associazione di aver "causato, consentito e permesso al cimitero di creare e permanere in una condizione pericolosa, nociva, simile a una trappola".

"Sono devastato nel sentire questa notizia", ​​ha detto ai giornali il rabbino Andrew Schultz, direttore esecutivo della Community Alliance for Jewish-Affiliated Cimeteries, che gestisce cimiteri ebraici. "Nel lavoro che svolgiamo, una delle primissime cose che facciamo è assicurarci che le lapidi siano al sicuro… Potrebbe succedere anche nei cimiteri meglio mantenuti; vedrai pietre pendenti…" ha aggiunto.