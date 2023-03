USA, ladro tenta di rubare la marmitta di un’auto ma muore schiacciato dalla vettura Il ladro si chiamava Matthew Smith e aveva 32 anni: voleva rubare una marmitta catalitica per ricavare i preziosi metalli che la compongono.

Matthew Smith, un uomo di 32 anni della Georgia, negli Stati Uniti, è stato trovato morto martedì scorso in un autosalone nella città di Chatham: stando a quanto accertato dalla polizia il giovane stava cercando di smontare e rubare il tubo di scarico di una vettura che accidentalmente l'ha schiacciato, uccidendolo. A scoprire il corpo sono stati i dipendenti della concessionaria di automobili che martedì mattina sono arrivati al lavoro. Secondo la polizia l'intento di Smith era quello di rubare la marmitta, smontarla ed estrarne alcuni pezzi composti da metalli preziosi. Il furto avrebbe dovuto rendere al 32enne qualche centinaio di dollari.

Anche in Italia il fenomeno dei furti delle marmitte catalitiche ha conosciuto un vero e proprio boom negli ultimi anni e la ragione è molto semplice: i materiali che compongono l'involucro interno sono rari e preziosi. Il palladio, il platino e il rodio (presenti in quantità variabili tra 1 e 7 grammi) il cui valore era schizzato alle stelle, hanno visto aumentare ulteriormente le proprie quotazioni a seguito della guerra in Ucraina che ha colpito il settore estrattivo. Se platino e palladio stanno tra i 30 ei 60 euro al grammo, il rodio arriva addirittura a 460 euro: basta fare due rapidi calcoli e si comprende come mai rivendere al mercato nero un catalizzatore smembrato possa essere estremamente remunerativo.

Ad essere colpita dai furti non solo l'Italia ma anche Francia, Spagna, Regno Unito e vari Paesi africani hanno visto aumentare drasticamente i furti, mentre negli Stati Uniti , secondo i dati del National Insurance Crime Bureau, si è passati dai 3.398 casi del 2019 agli oltre 14.400 nel 2020.